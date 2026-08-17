“Me desbaratan”: Mamá de Poncho de Nigris responde a Gala Montes sobre pelear en Ring Royale

Gala Montes encontró una posible rival para su mamá en Ring Royale. La actriz propuso enfrentar a Crista Montes con Leticia Guajardo, madre de Poncho de Nigris, quien ya reaccionó a la peculiar invitación.

La idea surgió mientras diferentes personalidades del espectáculo y las redes sociales han comenzado a lanzar posibles enfrentamientos para el evento organizado por Poncho de Nigris.

¿Leticia Guajardo aceptó pelear contra la mamá de Gala Montes?

Poncho de Nigris recibió con entusiasmo la propuesta de Gala Montes e incluso aseguró que el enfrentamiento estaba pactado. Sin embargo, todavía faltaba conocer la opinión de una de las involucradas.

Durante un encuentro con los medios retomado por Tiktokeando, Leticia Guajardo rechazó enfrentarse a Crista Montes. La mamá del influencer explicó que uno de los principales motivos para no aceptar es la diferencia de edad que existe entre ambas.

Guajardo señaló que tiene 74 años, mientras que Crista tiene 55. Por esta razón, considera que estaría en desventaja y podría terminar lastimada durante el combate.

“Gala no se imagina que su mamá tiene 55 años y yo tengo 74; obviamente que me va a pegar, es otra edad. Claro que no, me desbaratan… mejor nada más que me den el millón de dólares”.

Leticia también envió un mensaje a Gala y le sugirió buscar otra contrincante si realmente quiere ver a su mamá sobre el ring.

“Gala, pelea tú, déjate de poner a pelear… bueno a tu mama sí, si quieres ponla a pelar pero con otra. Yo soy una diva, estoy muy grande, no lo haría”.

Aunque Poncho de Nigris estaba dispuesto a impulsar el enfrentamiento, su mamá dejó claro que no tiene intención de participar.

Leticia Guajardo respondió a la propuesta de Gala Montes para Ring Royale. IG leticiagdenigris

Gala Montes quiere llevar a su mamá a Ring Royale

La propuesta también llamó la atención por la relación que Gala Montes y Crista Montes han mantenido durante los últimos años. Sus diferencias familiares se hicieron públicas y ambas han hablado en distintas ocasiones sobre los problemas entre ellas.

Al hablar de una posible participación de Crista en Ring Royale, Gala bromeó con convertirse en su mánager. Después aclaró que no tendría intención de representarla, aunque sí acudiría al evento para verla pelear.

La actriz también contó que su mamá volvió a contactarla para pedirle dinero. Ante esta situación, señaló que participar en un evento de boxeo podría darle a Crista una oportunidad para obtener ingresos.

En declaraciones retomadas por Junket Entretenimiento, Gala también habló sobre las posibilidades que tendría su mamá frente a Leticia Guajardo.

“Se ve más joven ‘doña Alegría’, pero está más grande, entonces siento que mi mamá sí la mat* (…) Yo solo quiero ir a ver para que ella sepa lo que es trabajar, lo que es partirse la madr* en un ring”.

Por ahora, Crista Montes no ha confirmado públicamente que esté dispuesta a participar en Ring Royale.

Crista Montes fue propuesta como posible participante de Ring Royale. IG sargentomatute

¿Gala Montes se reconcilió con su mamá Crista Montes?

El nuevo contacto entre ambas también puede generar dudas sobre el estado de su relación. Sin embargo, Gala no habló de una reconciliación al revelar que Crista volvió a buscarla.

Los problemas entre madre e hija se hicieron públicos en 2024, cuando Crista habló sobre el distanciamiento con Gala y su otra hija, además de los desacuerdos relacionados con el manejo de la carrera de la actriz.

Gala respondió posteriormente con su versión de la relación familiar y aseguró que durante años se había hecho cargo de diferentes gastos. Desde entonces, ambas han realizado declaraciones públicas sobre sus diferencias.

Las recientes palabras de Gala únicamente confirman que Crista volvió a ponerse en contacto con ella, pero la actriz no aseguró que sus problemas hayan quedado atrás.

Gala Montes quiere ver a su mamá subir al ring. IG sargentomatute

Gala Montes ya sabe lo que es subir a un ring

La posibilidad de que Crista participe en un evento de boxeo también llega después de la propia experiencia de Gala Montes en este tipo de espectáculos.

En 2025, la actriz participó en Supernova Strikers para enfrentar a la streamer Alana Flores en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

El combate estuvo acompañado por diferencias públicas entre ambas desde antes de la función. Uno de los temas que generó mayor conversación fue el peso de las participantes.

Durante el pesaje, Gala registró 68.5 kilogramos, mientras que Alana marcó 55.6 kilos. La diferencia provocó cuestionamientos sobre las condiciones establecidas para realizar el combate.

Finalmente, Alana Flores derrotó a Gala Montes por decisión unánime, con tarjetas de 30-26 por parte de los tres jueces.