¿Adiós a La Granja VIP? Imelda Garza Tuñón quedaría fuera por conflicto con Maribel Guardia

La segunda temporada de La Granja VIP todavía no comienza, pero ya está dando de qué hablar. Mientras poco a poco se revelan los nombres de los participantes que formarán parte del programa, trascendió que Imelda Garza Tuñón habría perdido la oportunidad de ingresar al reality.

De acuerdo con información difundida en el programa Chismecito, la viuda de Julián Figueroa sí estaba contemplada para unirse al elenco. Incluso, su participación habría sido vista como una de las apuestas más fuertes por la atención mediática que generaría.

Sin embargo, esa posibilidad habría cambiado en los últimos días.

Según lo comentado en la emisión, la producción habría sostenido una reunión en la que, por recomendación del equipo legal, se decidió no seguir adelante con su incorporación debido a los procesos jurídicos que enfrenta actualmente.

La estrella que habían confirmado, porque al final iba a generar mucha polémica, Imelda Tuñón ya está afuera de 'La Granja'. Tuvieron una junta y al final, tengo entendido, que por recomendación de los abogados y de los procesos legales que está librando no se puede meter al reality (...) Se cae ese fichaje, señalaron.

Hasta el momento, ni la producción del programa ni Imelda Garza Tuñón han confirmado o desmentido esta versión.

Imelda Tuñón. Edgar Negrete Lira

Los procesos legales que complicarían su participación

El nombre de Imelda Garza Tuñón ha permanecido en los titulares durante los últimos meses debido a diversos asuntos legales.

Además de la controversia pública relacionada con Maribel Guardia, también enfrenta demandas promovidas por José Manuel Figueroa, quien la ha acusado de presunto daño moral, así como de violencia mediática y familiar.

De acuerdo con la información difundida, precisamente esos procedimientos habrían llevado a los abogados a recomendar que la cantante y actriz no participara, por ahora, en un proyecto de alta exposición como La Granja VIP.

Imelda Tuñón y Maribel Guardia Especial

Aunque la información sigue siendo extraoficial, el rumor rápidamente provocó reacciones entre quienes esperaban verla dentro del reality.

¿Realmente existe un conflicto entre Imelda y Maribel Guardia?

Desde la muerte de Julián Figueroa, la relación entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia ha sido objeto de constantes especulaciones.

Sin embargo, públicamente ambas han insistido en que su prioridad sigue siendo el bienestar de José Julián, hijo de Imelda y nieto de Maribel, por lo que han procurado mantener una relación cordial.

Gran parte de la polémica surgió por situaciones externas que alimentaron rumores sobre un supuesto distanciamiento.

Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando la madre de Imelda lanzó fuertes mensajes en redes sociales contra Maribel Guardia durante las celebraciones de Día de Muertos. En ese momento, Imelda tomó distancia de las declaraciones de su madre, ofreció disculpas y dejó claro que no compartía esos comentarios.

Más adelante también surgieron versiones sobre la nueva vida sentimental de Imelda, las cuales fueron respondidas por la propia Maribel, quien aseguró que la joven tenía todo el derecho de rehacer su vida después de la muerte de Julián.

Conflicto entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia. Edgar Negrete Lira

La mudanza de Imelda y su hijo fuera de la casa de Maribel también dio pie a rumores sobre un posible conflicto familiar. No obstante, ambas explicaron que se trató de una decisión natural y que el contacto entre la actriz y su nieto continuaría como siempre.

Incluso llegaron a circular versiones relacionadas con Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, las cuales fueron desmentidas por ambas partes.

La Granja VIP ya prepara su nueva temporada

Mientras tanto, La Granja VIP continúa afinando los detalles de su segunda temporada, cuyo estreno está previsto para el 6 de septiembre.

Hasta ahora, el único participante confirmado oficialmente es Carlos Trejo, mientras que Marielle Zannie, mejor conocida como Malleza, será la host digital del programa.

Además, las pistas presentadas recientemente en Venga la Alegría han llevado a muchos seguidores a pensar que Ivonne Montero también podría integrarse al elenco, aunque la producción aún no hace oficial el resto de los nombres.

En ese contexto, la posible salida de Imelda Garza Tuñón se ha convertido en uno de los temas más comentados alrededor del reality. De confirmarse, el programa perdería a una de las figuras que más expectativa había generado antes incluso de iniciar las grabaciones. Mientras tanto, la audiencia permanece a la espera de que la producción revele el elenco completo y de que la propia Imelda aclare si realmente estuvo cerca de formar parte del proyecto.