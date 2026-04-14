Famosos, polémica y tensión: ellos son los participantes de La Mansión VIP

“La Mansión VIP” es un reality show mexicano creado por el influencer HotSpanish, el cual rápidamente se ha vuelto viral en redes sociales.

Se trata de un formato de encierro donde 16 celebridades e influencers, quienes conviven durante 30 días dentro de una casa totalmente monitoreada con cámaras 24/7.

Durante su estancia, deben convivir, superar retos y competir por un premio de aproximadamente 2 millones de pesos.

En pocas palabras, es una combinación entre “La Casa de los Famosos” y “Big Brother”, pero adaptado a internet con un estilo más viral y polémico.

¿Quiénes participan en “La Mansión VIP”?

Este nuevo reality ha generado gran atención del público, sobre todo es redes sociales que reune a varias celebridades e influencers que conviven bajo vigilancia constante mientras compiten por un premio económico y enfrentan dinámicas de convivencia bastante intensas.

Entre los participantes más comentados destacan figuras polémicas y muy conocidas de redes sociales y televisión:

Niurka Marcos: vedette y actriz que suele generar controversia por su carácter directo.

Naim Darrechi: influencer de origen español con gran presencia en redes sociales.

influencer de origen español con gran presencia en redes sociales. Sol León: creadora de contenido y empresaria de México

Katy Cardona: influencer originaria de Colombia.

Eli Esparza: creadora de contenido mexicana.

Aldo Arturo: productor de contenido digital en México.

Naim Darrechi: creador de contenido y TikToker español.

Aida Victoria Merlano; modelo e influencer colombiana.

Bruno Espino: modelo de origen cubano y pareja de Niurka.

Jessica Sodi: creadora de contenido digital mexicana.

El Mazaclan: influencer y generador de contenido mexicano.

Rocío Sánchez: actriz y modelo mexicana.

Agustín Fernández: creador de contenido y personalidad de TikTok.

Carlos Alberto Fuentes: cubano, creador de contenido.

Luis Guillén: “Suavecito”: influencer mexicano y creador digital.

influencer mexicano y creador digital. Ana Daniela: “Queen” Buenrostro: creadora de contenido mexicana.

La convivencia entre personalidades tan distintas ha provocado expectativa, ya que el formato del programa busca justamente detonar conflictos, alianzas y momentos virales dentro de la casa.

Lo que más le ha gustado a la gente de este formato es que, según los internautas, los participantes tienen muy poca censura al momento de expresarse. Hasta ahora, la mayoría ha logrado llevarse bien, aunque sí han existido algunas discusiones, como la de Sol León con Niurka. Aun así, en general se percibe un ambiente diferente dentro del reality.

Lo que genera polémica en este formato es que los famosos hablan abiertamente de sus controversias pasadas y comparten detalles de sus experiencias con otros famosos, lo que ha provocado aún más conversación en redes sociales.

Apoya a tu participante favorito:

El público juega un papel importante dentro del reality, ya que tiene la posibilidad de respaldar a su concursante favorito mediante una función especial de YouTube.

Este sistema funciona a través del Súper Chat, donde cada mensaje tiene un costo mínimo de 20 pesos mexicanos. Para que el voto sea tomado en cuenta, es necesario incluir un hashtag junto al nombre del participante.

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