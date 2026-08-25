Poncho de Nigris busca pelea entre Masad y Ese Pérez en Ring Royale

Poncho de Nigris planea trasladar la explosiva rivalidad entre Masad Altamimi y Ese Pérez de la televisión a los encordados de Ring Royale. El empresario regiomontano lanzó una propuesta formal para organizar un combate de box entre ambos participantes. Las diferencias personales originadas dentro de La Casa de los Famosos México detonaron esta iniciativa deportiva.

El también creador de contenido utilizó su cuenta de X para medir el interés del público sobre este enfrentamiento. De Nigris aseguró que el equipo organizador ya contempla la participación del influencer árabe para subir al cuadrilátero. La realización del evento depende ahora de la firma del comediante mexicano para cerrar el trato.

Poncho de Nigris quiere la pelea entre Masad y Ese Pérez en Ring Royale. Foto: Redes Sociales

El promotor regiomontano publicó una encuesta para interactuar con los seguidores del reality show. “Masad ya está para RR, solo me falta cerrar a Ese Pérez. Se viene otra buena pelea”, redactó el empresario en sus redes sociales. Los fanáticos del programa votaron masivamente para pronosticar al ganador de la posible batalla.

Las condiciones económicas y deportivas del combate permanecen bajo reserva por parte de los organizadores. El contrato final requiere la aprobación de ambas celebridades de internet para fijar una fecha oficial. Los espectadores exigen ver la resolución física de esta riña fuera de las instalaciones de la televisora.

El origen del conflicto frente a las cámaras

La tensión entre el creador de contenido mexicano y el influencer árabe nació por problemas de convivencia dentro del programa de telerrealidad. Las fricciones pasaron rápidamente de los desacuerdos habituales a enfrentamientos personales directos. Masad denunció públicamente una serie de bromas ofensivas relacionadas con su cultura y religión.

El mexicano emitió comentarios e insinuaciones sobre "bombas" que desataron la furia del participante extranjero. Altamimi exigió respeto absoluto para sus raíces y confrontó a su compañero durante las transmisiones en vivo. El conflicto escaló drásticamente durante las dinámicas de posicionamiento en la gala dominical.

Masad confrontó a Ese Pérez. Foto: Captura de pantalla

Ese Pérez arremetió contra la higiene personal y las costumbres de su rival frente a todos los habitantes. Masad defendió su origen frente a las cámaras y encaró las acusaciones del humorista. La situación empeoró cuando el mexicano involucró a la familia del creador árabe con expresiones peyorativas.

Insultos y casi golpes en los pasillos de la casa

El comediante justificó sus palabras como simples modismos propios del vocabulario de México. El influencer extranjero rechazó las explicaciones y estableció límites claros respecto al respeto hacia sus seres queridos. La enemistad alcanzó su punto máximo de ebullición durante la gala de eliminación más reciente.

Ese Pérez encaró a Masad. Foto: Captura de pantalla

El mexicano lanzó nuevos insultos y se burló abiertamente de la vestimenta de su contrincante. El comediante lo comparó despectivamente con “el primo de los Reyes Magos” en plena transmisión nacional. Las palabras provocaron la ira descontrolada de Altamimi al finalizar el enlace televisivo nocturno.

Los habitantes protagonizaron un violento altercado en los pasillos y rozaron los golpes físicos. Compañeros del programa como Yahir y Karina Torres intervinieron velozmente para separar a los involucrados. Las celebridades contuvieron la confrontación para evitar una inminente expulsión disciplinaria de ambos concursantes.