30 Tour de Cine Francés ¡te llevará a Francia y dará un año GRATIS de cine, palomitas y refresco!

En el marco de los 200 años de la relación bilateral entre México y Francia se llevará a cabo la edición 30 del Tour de Cine Francés, misma que se convirtió en un referente y en una cita obligada para los amantes del cine, quienes año con año reciben con los brazos abiertos las distintas propuestas y miradas de los realizadores franceses.

Son tres décadas de relación del cine francés con México y ése tiempo es más que una generación de cine. Esto es algo para celebrar y agradecer al público mexicano por su acogida. Si todo esto funciona es porque la gente responde al tour y el secreto detrás de esto es dar a conocer una gran diversidad de géneros, de películas que están muy cercanas a la actualidad.

El tour de cine francés es el más grande festival de cine galo del mundo y México es el país que más lo consume después de su país de origen”, comentó Jean François Guéganno, consejero cultural de la Embajada de Francia.

Para esta edición, que se llevará a cabo del 10 de septiembre al 14 de octubre, se programarán siete títulos entre los que están: Abandonado, filme de Vincent Garenq basado en la historia real del profesor Samuel Paty, quien tras una clase y una mentira amplificada en redes sufrió acoso y fue asesinado en 2020; el coming of age mezclado con la road movie El camino, sobre una profesora y un adolescente problemático que hacen el Camino de Santiago; así como Sólo una ilusión, comedia ambientada en 1985 y dirigida por la dupla Eric Toledano-Olivier Nakache que se centra en una familia que enfrenta el desempleo del padre, el deseo de superación de la madre y los conflictos entre dos hermanos.

Se suman el thriller de comedia El crimen del tercer piso, de Rémi Bezançon; El desconocido del gran arco, de Sthéphane Demoustier; La copia perfecta, de Jean Paul Salomé, quien vendrá a México a presentar el filme, así como la comedia romántica con tintes sobrenaturales Me encontraste, de Alice Vial.

Jean-François Guéganno Consejero de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia en México. Cortesía Darío Luna

El Tour de Cine Francés llevará a sus fans directo a Francia

Como cada año, Cinépolis pondrá a la venta un Cinebono de 240 pesos que consta de cuatro boletos para salas tradicionales o dos boletos en salas VIP. Aunado a esto, la casa exhibidora armará una dinámica para premiar a los asistentes del Tour de Cine Francés con un viaje a Francia.

Para poder participar en esta promoción hay que grabar un video en el que se demuestre que eres fan del Tour de Cine Francés. El video lo tienen que publicar en su perfil, en alguna de las redes sociales que tengan y usar el #ElTourTellevaaFrancia y el #Cinépolis. Hay una serie de requisitos que se necesitan y las bases van a estar en la página de Cinépolis. El jurado va a calificar los videos y los tres mejores videos serán los tres lugares premiados. El primer lugar es un viaje a París con un acompañante, que va a ser de seis días y cinco noches”, contó Ramón Ramírez, director de Relaciones Públicas y de la Fundación Cinépolis.

El segundo sitio se llevará un año de cine y palomitas con refresco gratis, mientras que el tercer lugar se hará acreedor a un año de palomitas más un refresco grande. Para ahondar en las bases y los requisitos es necesario checar el concurso en la página de la exhibidora.

Para celebrar la historia del certamen, en la cartelera se añadirán siete películas más que formarán parte de Los clásicos del Tour, una selección elegida por el público y que es considerada de lo mejor que se ha visto en las 30 ediciones. Esta programación estará disponible del 3 al 9 de septiembre, una semana antes de que arranque formalmente el Tour de Cine Francés.