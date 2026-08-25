Las caricias “sedujeron” a Bruno y fue robado: madre e hija raptan a perro pomerania | VIDEO

Una escena que parecía inofensiva terminó en el robo de Bruno, un perro pomerania, en calles de la colonia Río Blanco, alcaldía Gustavo A. Madero, en Ciudad de México, donde una mujer y una niña se acercaron al animal, lo llamaron y comenzaron a acariciarlo, para después llevarlo hasta un automóvil y huir con él.

El momento quedó registrado en cámaras de seguridad ubicadas en la entrada de un establecimiento donde el canino se encontraba descansado cuando fue abordado por ambas mujeres, presumiblemente madre e hija.

¿Cómo sedujeron a Bruno?

En las imágenes se observa a Bruno en la entrada de un comercio de la zona, momentos después aparecen ambas ladronas, se aproximan y empiezan a ganarse su confianza con caricias, para posteriormente tomarlo y correr hacia un vehículo.

En la grabación se aprecia cómo la niña incluso abre la puerta del automóvil para facilitar que la mujer suba con Bruno. Una vez dentro, ambas abandonan el sitio a bordo del vehículo y se llevan al perro.

El caso ha causado preocupación entre los dueños de Bruno, quienes continúan buscándolo y pidieron apoyo a la ciudadanía para localizarlo. Cabe mencionar que ante el hecho, la familia acudió ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para presentar una denuncia por el robo del animal.

Familiares de Bruno piden ayuda

Los familiares del animalito solicitaron que cualquier persona que reconozca a quienes aparecen en las imágenes, identifique el automóvil o tenga información sobre el paradero de Bruno la comparta con las autoridades.

Hasta el momento, Bruno no ha sido localizado y su familia mantiene la búsqueda para recuperarlo.

La información sobre el caso fue difundida por el periodista Carlos Jiménez, del programa C4 en Alerta, quien compartió las imágenes del momento en que la mujer y la menor se llevan al pomerania.