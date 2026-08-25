Canadá responde con aranceles de represalia por 20 mil millones de dólares sobre productos de EU

El Gobierno de Canadá anunció la imposición de aranceles de represalia por 27,600 millones de dólares canadienses (19,940 millones de dólares estadounidenses), equivalentes dólar por dólar a las medidas aplicadas por Washington. Los gravámenes entrarán en vigor el 8 de septiembre y afectarán a 700 productos estadounidenses con tarifas diferenciadas del 15%, 25% y 50%, según el comunicado oficial.

La medida busca equilibrar el impacto de los nuevos aranceles del 50% impuestos por el presidente Donald Trump sobre 20,000 millones de dólares en importaciones canadienses, tras el fracaso de las negociaciones bilaterales.

Además de los aranceles, Canadá presentó un paquete de 7,500 millones de dólares canadienses en medidas de apoyo para los sectores afectados. El plan incluye ayudas directas a pequeñas y medianas empresas, una línea de liquidez para compañías y respaldo a trabajadores que podrían quedar en situación de riesgo por la escalada de la disputa.

El ministro de Hacienda, François-Philippe Champagne, aseguró que “nuestros aranceles de represalia, dólar por dólar y tipo por tipo, así como un paquete de ayudas de varios miles de millones de dólares, protegerán a los trabajadores, los agricultores, las familias y las empresas”.

Los nuevos aranceles se aplicarán de manera diferenciada para minimizar el impacto en consumidores locales, aunque podrían afectar significativamente a Estados Unidos.

El 50% impactará en sectores clave como el acero, el aluminio, el mobiliario y la confección; el 25% en productos como queso, electrodomésticos y mariscos; y el 15% en electrónicos y herramientas. Según funcionarios canadienses, la estrategia está diseñada para que el peso recaiga principalmente en las exportaciones estadounidenses, preservando la estabilidad interna.

Canadá subrayó que los ingresos derivados de los aranceles se destinarán a proteger su economía y a garantizar que los sectores más vulnerables tengan respaldo financiero. Ottawa no permitirá que las decisiones de Washington afecten unilateralmente a su industria y a sus trabajadores.

Con información de Reuters.