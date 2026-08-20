“Moda realmente estúpida”: Poncho de Nigris explota contra la tendencia de farmear aura

Poncho de Nigris reaccionó a una de las tendencias que ha ganado popularidad entre los jóvenes en redes sociales. El conductor conoció el llamado “farmear aura” y no dudó en compartir su opinión sobre esta moda y quienes participan en ella.

Poncho de Nigris criticó la tendencia de farmear aura. Mezcalent

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre farmear aura?

El conductor regiomontano compartió una publicación en la que reconoció que apenas se había enterado de la existencia del farmear aura, una expresión que ha ganado espacio en TikTok y otras plataformas.

Su reacción fue directa. Poncho aseguró que no entiende el interés alrededor de esta tendencia y también aprovechó para mencionar a los therians, otro fenómeno que ha llamado su atención durante los últimos meses.

“Ahora me entero que la nueva moda le llaman ‘farmear aura’. Se me hace una moda realmente estúpida, entre esto y los therians, de verdad parece que estamos perdiendo el rumbo”, escribió.

El conductor continuó su mensaje cuestionando a las personas que participan en este tipo de dinámicas y cerró preguntando a sus seguidores qué nombre utilizarían para referirse a ellas.

“Y sí, me parece que hay gente que está pendeja siguiendo esas modas. Antes era un tiro limpio. Díganme cómo les llamarían a esta nueva moda de puñetas?”, agregó.

¿Qué es farmear aura y qué significa?

Para entender los comentarios de Poncho de Nigris, primero hay que explicar qué están haciendo los jóvenes que aseguran estar “farmeando aura”.

El concepto de “aura” funciona en redes sociales como una especie de puntuación imaginaria relacionada con el carisma, la seguridad y qué tan interesante puede parecer una persona ante los demás.

Alguien puede “ganar aura” después de hacer algo considerado atractivo, divertido o impresionante sin aparentar demasiado esfuerzo. Por el contrario, pasar por una situación vergonzosa puede convertirse en una “pérdida de aura”.

La palabra “farmear” viene del lenguaje utilizado en los videojuegos, donde se refiere a realizar determinadas acciones de forma repetida para conseguir experiencia, puntos, objetos u otros recursos.

Trasladado al lenguaje de internet, farmear aura significa hacer algo con la intención de aumentar esos puntos imaginarios de popularidad o estilo.

De ahí también surgieron bromas como “+1000 de aura” o “-500 de aura”, utilizadas para calificar acciones de otras personas.

Poncho de Nigris reaccionó a la nueva moda viral entre jóvenes. Captura de Pantalla X @arturiano33

¿De dónde salió la expresión farmear aura?

Aunque las batallas son recientes, hablar de aura farming no comenzó en 2026.

La expresión empezó a ganar terreno en redes durante 2024. En un principio se utilizaba para describir a personas que parecían hacer cosas impresionantes sin esforzarse por llamar la atención.

Deportes, anime, películas y videos cotidianos comenzaron a utilizarse como ejemplos. Si alguien realizaba una acción con mucha seguridad, los comentarios podían asegurar que estaba “farmeando aura”.

El término recibió un impulso todavía mayor durante 2025 gracias a Rayyan Arkan Dikha, un niño indonesio que apareció bailando sobre una embarcación durante el Pacu Jalur, una tradicional carrera de barcos de Indonesia.

Su baile y la seguridad con la que realizaba los movimientos hicieron que los videos circularan por diferentes países. Los usuarios comenzaron a describir al pequeño como uno de los mayores ejemplos de alguien que estaba “farmeando aura”.

La expresión continuó evolucionando hasta convertirse en las competencias que actualmente aparecen en redes sociales.

Farmear aura consiste en ganar puntos imaginarios de carisma. IG ponchodenigris

Poncho de Nigris también criticó a los therians

En su mensaje, Poncho de Nigris no habló únicamente del farmear aura. El conductor también mencionó a los therians al cuestionar algunas de las tendencias que han ganado visibilidad entre los jóvenes.

El término therian se utiliza para personas que sienten una identificación personal con un animal no humano. La comunidad existe desde mucho antes de su reciente popularidad en plataformas como TikTok.

Una parte de los videos que se han popularizado muestra a jóvenes utilizando máscaras y accesorios inspirados en animales, además de realizar movimientos sobre manos y pies.

Este tipo de contenido ha hecho que el término llegue a personas que desconocían a la comunidad y también ha provocado que en redes se utilice “therian” para describir videos que no siempre corresponden con lo que significa esa identidad.

Poncho colocó tanto a los therians como al farmear aura dentro de las tendencias actuales que considera difíciles de entender.