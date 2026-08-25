Armando ‘Hormiga’ González ya tiene dorsal en Olympiacos y espera su debut

Armando ‘Hormiga’ González continúa con su adaptación al futbol europeo y trabaja con el Olympiacos con el objetivo de ganarse un lugar en el equipo dirigido por el español José Luis Mendilibar y sumar sus primeros minutos en Grecia.

El delantero mexicano ha sido recibido con buen ambiente por sus nuevos compañeros y el club helénico ha mostrado parte de su proceso de adaptación a través de sus publicaciones en redes sociales, donde destacó el entrenamiento del atacante.

¿Cuándo podría debutar la ‘Hormiga’ González con Olympiacos?

El próximo compromiso del Olympiacos será el domingo 30 de agosto ante el Asteras, correspondiente a la Jornada 2 de la Superliga de Grecia. El encuentro podría representar una oportunidad para que González tenga sus primeros minutos con el conjunto griego.

El mexicano llega con ritmo competitivo, pues tuvo participación con la Selección Mexicana durante el Mundial y también sumó actividad con Chivas al inicio del Apertura 2026.

González sigue su adaptación en el Olympíacos Olympiacos FC

Armando González usará el número 34 en Olympiacos

Mientras espera su debut, Olympiacos ya confirmó el dorsal que utilizará el delantero mexicano: Armando ‘Hormiga’ González portará el número 34, el mismo que utilizó durante su etapa con Chivas en la Liga MX.

Existía expectativa por conocer el número que llevaría el atacante en su nueva aventura europea, principalmente porque el 9, tradicionalmente asociado con los centros delanteros, ya estaba ocupado.

Armando "Hormiga" González utilzará el número 34 en el Olympiacos Olympiacos FC

Otro dorsal que generaba interés era el 14, utilizado en su momento por Javier ‘Chicharito’ Hernández, una de las figuras que han acompañado y orientado a González durante sus primeros pasos como futbolista profesional en Chivas.

Ahora, la ‘Hormiga’ tiene definido su dorsal y continúa trabajando para conseguir su esperado debut con Olympiacos y comenzar una nueva etapa en el futbol europeo.