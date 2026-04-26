Todos los ganadores de Supernova Génesis 2026

Supernova Génesis 2026 dejó a seis ganadores en la velada celebrada en la Arena CDMX este domingo 26 de abril, misma en la que estuvieron presentes como Oscar Maydon, Ozuna y Carín León invitados especiales.

Estos son cada uno de los ganadores en Supernova Génesis 2026:

Milica derrota a Kim Shantal

Con la baja de último momento por parte de Ari Geli debido a problemas de salud que requirieron su hospitalización, Milica enfrentó a Kim Shantal en la Arena CDMX, imponiéndose por decisión unánime y dejando en claro que cuenta con la capacidad de vencer a los pesos pesados como lo es Alana Flores.

El Abraham noquea a Nando

En la segunda contienda de la noche, El Abraham recibió el cobijo de los miles de aficionados presentes y con un nocaut técnico logró imponerse sobre el cuadrilátero a Nando, quien se quedó con las ganas de ser reconocido como un mexicano más.

Willito gana 400 mil dólares ante Lonche

La pelea entre amigos dejó 400 mil dólares en el bolsillo de Willito, quien antes de recibir el portafolios con los billetes, necesitó menos de 6 minutos para imponer condiciones ante Lonche, quien reconoció la derrota.

Karely Ruiz propina nueva derrota a Kim Shantal

Kim Shantal mostró la gallardía que le caracteriza para subir por segunda ocasión al cuadrilátero en la misma noche, orillando hasta la definición por las tarjetas en la contienda que terminó ganando Karely Ruiz por decisión dividida.

Aaron Mercury pulveriza a Mario Bautista

Una de las contiendas más esperadas llegó sobre el final de la velada y, luego de una entrada espectacular por parte de ambos, Aaron Mercury impuso su puño ante la cara de Mario Bautista, noqueándolo prácticamente de manera inmediata y quedándose con el alarido final por parte de los más de 30,000 aficionados en la Arena CDMX.

Flor Vigna destroza el invicto de Alana

Finalmente, en la pelea estelar de la noche, Alana llegó al ring con un sabor mexicano ante Flor Vigna procedente desde Argentina. Tras los 8 minutos en el ring (4 rounds) se protagonizó un duelo sumamente igualado en los primeros asaltos, sin embargo, la balanza se fue decantando en favor de la sudamericana que se impuso por decisión unánime.

BFG