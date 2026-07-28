Sol León habla sobre la muerte de su mamá y revela cuál fue la verdadera causa

La muerte de doña Lula, madre de la influencer y empresaria Sol León, causó conmoción entre sus seguidores y dio pie a diversas especulaciones en redes sociales. Ante la difusión de distintas versiones sobre lo ocurrido, la creadora de contenido decidió compartir un mensaje para aclarar cómo sucedieron los hechos.

A través de sus redes sociales, Sol León agradeció las muestras de cariño que ha recibido en los últimos días y explicó cuál fue la causa del fallecimiento de su madre.

Foto: Facebook Sol León

¿De qué murió la mamá de Sol León?

La empresaria señaló que su madre no perdió la vida a consecuencia de complicaciones derivadas de la diabetes, como se había mencionado en algunos reportes.

De acuerdo con su testimonio, doña Lula se encontraba en un hospital para recibir un procedimiento médico de rutina, cuando sufrió un paro cardiaco.

Mi mamá estaba muy recuperada, mejorando. Desgraciadamente sufrió un paro cardiaco mientras le realizaban sus procedimientos de rutina tres veces por semana en el hospital", explicó Sol León.

Asimismo, precisó que su madre no permanecía hospitalizada de forma permanente, como también se llegó a informar.

Foto: Facebook Sol León

¿Cómo recordó Sol León los últimos días de su mamá?

La influencer compartió que uno de los mayores deseos de su madre era regresar a vivir a Culiacán, Sinaloa, ciudad donde finalmente pudo establecerse y pasar sus últimos meses.

Según relató, mantenían comunicación todos los días y aseguraba sentirse tranquila al saber que doña Lula disfrutaba de esa etapa de su vida.

Se fue feliz, tranquila; no sufrió, no supo lo que pasó", expresó la empresaria, quien agregó que le reconforta haber podido cumplir el deseo de su madre de volver a su tierra natal.

Foto: Facebook Sol León

¿Qué dijo tras recibir el apoyo de sus seguidores?

Además de aclarar la causa del fallecimiento, Sol León aprovechó el mensaje para agradecer las muestras de afecto que ha recibido desde que se dio a conocer la noticia.

La ganadora de La Mansión VIP destacó que, pese al difícil momento que atraviesa su familia, encuentra consuelo al recordar que su madre partió en paz y rodeada del cariño de sus seres queridos.