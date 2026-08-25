Grupo Firme y Brincos Dieras acuden a LCDLF; señalan que Ese Pérez tuvo contacto con el exterior

Tras haber sido recogidos por La Mudanza, el Exilio vuelve a poner a prueba a los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026. Esta dinámica separa a uno de los participantes del resto de sus compañeros y lo lleva a vivir una experiencia diferente dentro del reality.

Alejarse de la casa podría tener un impacto importante en el juego, especialmente en un momento en el que las alianzas y estrategias comienzan a consolidarse. Además, los habitantes que permanezcan en este espacio enfrentan el riesgo de quedar fuera de la competencia.

Instagram eseperezoficial

¿Quiénes se encuentran actualmente en el Exilio?

Ese Pérez, Yanet y Luis Chaparro se encuentran en el Exilio. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado debido al cumpleaños de Ese Pérez, ya que Grupo Firme acudió a las inmediaciones del lugar para cantarle Las Mañanitas.

A través de redes sociales, Eduin Caz mostró que llegó con un camión y varios invitados para celebrar al influencer. En las imágenes también se pudo observar que llevaron un pastel para festejar su cumpleaños.

El momento llamó la atención debido a que Ese Pérez se encuentra aislado del resto de los habitantes como parte de la dinámica del Exilio.

¿Quién más acompañó a Grupo Firme?

Durante la celebración también estuvo presente el comediante Brincos Dieras, quien se sumó al festejo y, junto con los integrantes de Grupo Firme, interpretó algunos temas, entre ellos “Hablando Claro”.

Foto: Instagram Instagram eseperezoficial

Ese Pérez mantiene una estrecha amistad con Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, a quien ha acompañado en diferentes giras, viajes y conciertos.

Por ello, la visita generó comentarios entre los seguidores del reality, quienes cuestionaron si este encuentro podría considerarse como un contacto con el exterior y si tendría alguna consecuencia dentro de la competencia.

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Los usuarios en redes sociales, señalaron que Ese habría mantenido contacto con personas en el exterior, debido a que circulan videos en los que se observa al influencer brincando una cerca. Además, algunos internautas consideraron que durante la interacción con Grupo Firme y otros de sus seguidores se habrían escuchado algunas frases dirigidas al participante.

La presencia de Grupo Firme y Brincos Dieras afuera del Exilio convirtió el cumpleaños de Ese Pérez en un momento que generó dudas entre los seguidores. Aunque la celebración fue compartida en redes sociales, algunos usuarios cuestionaron si la interacción pudo representar un contacto y si la producción tomará alguna medida al respecto.