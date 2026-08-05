Segunda nominación en La Casa de los Famosos México: Así quedó la placa de esta semana

Hoy, 5 de agosto, concluyó la segunda gala de nominación de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

A unos días de la salida de Mariana Ochoa, los habitantes volvieron al confesionario para repartir sus puntos y comenzar a definir el rumbo de la competencia, así como a los famosos que estarán en riesgo de abandonar la casa el próximo domingo.

En la primera gala de nominación, toda la casa apuntó contra Yanet García, quien recibió el mayor número de votos en la historia del reality. Sin embargo, el público decidió salvar a la conductora regiomontana y la eliminada terminó siendo Mariana Ochoa.

Foto: Facebook La Casa de los Famosos México

¿Quién ganó el liderato esta semana?

Durante esta semana, Moisés Peñaloza ganó la prueba del líder, por lo que obtuvo inmunidad y el derecho de ocupar la suite. Para acompañarlo eligió a Aldo Rendón.

Con la salida de Mariana, en esta segunda nominación permanecen 17 habitantes dentro de la casa, incluyendo a Fede Vigevani, quien continúa participando como infiltrado.

Foto: Facebook La Casa de los Famosos México

¿Cómo quedaron distribuidos los cuartos?

Actualmente, los participantes están distribuidos en tres habitaciones: Tulum, Malibú e Ibiza, aunque las alianzas dentro del reality continúan evolucionando y podrían cambiar el rumbo del juego.

Distribución actual de las habitaciones:

Cuarto Tulum:

Karina Torres

Brianda Deyanara

Moisés Peñaloza

Memo Schutz

Gema Garoa (ingresó tras el cambio)

Cuarto Malibú

Fede Vigevani

Masad Altamimi

Ximena Herrera

Flor Vigna

Yahir

Arantza Ruiz (ingresó tras el cambio)

Cuarto Ibiza

Aldo Rendón

Ese Pérez

Yanet García

Cynthia Klitbo

Ernesto Laguardia

Luis Chaparro

¿Quiénes son los nominados de esta semana?

Los nominados de esta semana son:

Ximena Herrera

Masad Altamimi

Memo Schutz

Ernesto Laguardia

Gema Garoa

Cabe recordar que La Casa de los Famosos México no se transmite por televisión en Estados Unidos. Los seguidores pueden mantenerse al tanto de todo lo que ocurre dentro del reality a través de la transmisión 24/7 de ViX y de las redes sociales oficiales del programa.