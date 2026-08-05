Segunda nominación en La Casa de los Famosos México: Así quedó la placa de esta semana
La segunda gala de nominación de La Casa de los Famosos México, definió a los habitantes que estarán en riesgo de abandonar el reality, mientras las alianzas y estrategias comienzan a tomar fuerza rumbo a una nueva eliminación
Hoy, 5 de agosto, concluyó la segunda gala de nominación de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.
A unos días de la salida de Mariana Ochoa, los habitantes volvieron al confesionario para repartir sus puntos y comenzar a definir el rumbo de la competencia, así como a los famosos que estarán en riesgo de abandonar la casa el próximo domingo.
En la primera gala de nominación, toda la casa apuntó contra Yanet García, quien recibió el mayor número de votos en la historia del reality. Sin embargo, el público decidió salvar a la conductora regiomontana y la eliminada terminó siendo Mariana Ochoa.
¿Quién ganó el liderato esta semana?
Durante esta semana, Moisés Peñaloza ganó la prueba del líder, por lo que obtuvo inmunidad y el derecho de ocupar la suite. Para acompañarlo eligió a Aldo Rendón.
Con la salida de Mariana, en esta segunda nominación permanecen 17 habitantes dentro de la casa, incluyendo a Fede Vigevani, quien continúa participando como infiltrado.
¿Cómo quedaron distribuidos los cuartos?
Actualmente, los participantes están distribuidos en tres habitaciones: Tulum, Malibú e Ibiza, aunque las alianzas dentro del reality continúan evolucionando y podrían cambiar el rumbo del juego.
Distribución actual de las habitaciones:
Cuarto Tulum:
- Karina Torres
- Brianda Deyanara
- Moisés Peñaloza
- Memo Schutz
- Gema Garoa (ingresó tras el cambio)
Cuarto Malibú
- Fede Vigevani
- Masad Altamimi
- Ximena Herrera
- Flor Vigna
- Yahir
- Arantza Ruiz (ingresó tras el cambio)
Cuarto Ibiza
- Aldo Rendón
- Ese Pérez
- Yanet García
- Cynthia Klitbo
- Ernesto Laguardia
- Luis Chaparro
¿Quiénes son los nominados de esta semana?
Los nominados de esta semana son:
- Ximena Herrera
- Masad Altamimi
- Memo Schutz
- Ernesto Laguardia
- Gema Garoa
Cabe recordar que La Casa de los Famosos México no se transmite por televisión en Estados Unidos. Los seguidores pueden mantenerse al tanto de todo lo que ocurre dentro del reality a través de la transmisión 24/7 de ViX y de las redes sociales oficiales del programa.