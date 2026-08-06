The Hu, la banda metalera de Mongolia que habla de lo bueno y lo malo del humano en su disco 'Hun'

Hace 10 años Gala, Jaya, Enkush y Temka emprendieron el sueño de convertirse en una banda de rock profesional, sólo que no querían ser la copia de la copia, entonces se inclinaron por el metal, introdujeron instrumentos tradicionales de Mongolia —su país de origen— y, además, crearon un nuevo género. Así nació The Hu.

El nombre proviene ya que Hu es la raíz mongola para "ser humano" o "persona", además de coincidir con Hünnü, el antiguo imperio de Mongolia que derivó en el reino directo de Gengis Khan y la sociedad moderna. Editaron los discos The Gereg (2019) y Rumble of Thunder (2022), grabaron rolas originales para los videojuegos Star Wars Jedi: Fallen Order (Sugaan Essena) e interpretaron a la banda musical The Agasar en Star Wars Jedi: Survivor, sin olvidar que la canción Pray to the Sun forma parte de la segunda temporada del live action de One Piece de Netflix.

Ahora, el grupo lanzó su tercer disco de estudio, Hun.

"La gente comenta sobre nosotros: 'Oh, llevan una década en esto, y éste es apenas el tercer álbum'. Y dicen: 'Wow, ¿por qué les lleva tanto tiempo crear esta música?'. Bueno, si miramos hacia atrás al proceso de creación, nos damos cuenta de que solemos tomarnos nuestro tiempo para crear música que perdure. Así que no apresurarnos es esencial para nosotros.

"Y, por supuesto, el proceso creativo puede ser largo porque regrabamos algunas partes. Cada canción puede llevarnos mucho tiempo para que quede perfecta y que, cuando exista un disco, sea de nuestra entera satisfacción. Lo hemos hecho de la forma que queríamos, tanto en concepto como en composición, pues queríamos que llegara a todo tipo de gente", compartió Temka en entrevista virtual con Excélsior.

El grupo aportó canciones para videojuegos de Star Wars y el live action de One Piece The Hu

Al no pertenecer al circuito de bandas convencionales, el cuarteto tiene un proceso distinto al permitirse grabar con instrumentos mongoles como el morin khuur (violín de cabeza de caballo de dos cuerdas), tumur khuur (arpa de boca), tsuur (flauta tradicional) y tovshuur (guitarra tradicional mongola de dos cuerdas) y mezclar con ritmos y vocales occidentales, como sucede en la rola Lost Soul, donde colaboran con Jonny Hawkins de Nothing More.

Con Hun, ya disponible en plataformas con 11 canciones, el grupo retomó la raíz de su nombre para dirigir un mensaje y reflexión directa a la civilización.

"El concepto del álbum era cantar sobre las experiencias humanas. Originalmente íbamos a llamar a este álbum Between the Heaven and Earth, la historia era el humano entre el cielo y la tierra para diferenciarnos de otros mamíferos por el intelecto porque, como seres intelectuales, estamos encaminados a los mismos destinos en todos los rincones del mundo, pero la esencia de nuestro sufrimiento es casi la misma.

Por eso queríamos cantar sobre las consecuencias de las decisiones que tomamos, y también sobre la paciencia y la bondad. El concepto abarca lo bueno y lo malo; queríamos analizarlo paso a paso y eso se escucha en canciones como Greed y Shadow, que son temas muy oscuros en los que somos críticos. Pero también hay canciones positivas que refuerzan esa energía", agregó Temka, el encargado de tocar el laúd tradicional de dos o tres cuerdas de origen nómada.

Esta nueva producción discográfica, que llega después de cuatro años, tiene temas inéditos que fueron cocinando y produciendo de manera artesanal, y con una profundidad reflexiva que se distingue de otras bandas de la escena global.

El grupo celebrará su décimo aniversario con un show en Mongolia y espera regresar a CDMX en 2027. The Hu

"Por ejemplo esta Echoes of My Father. De esta canción grabamos dos versiones diferentes, las escribimos y luego las grabamos. Elegimos la que más nos gustó a todo el grupo. Nos centramos mucho en los sentimientos, y es una rola muy suave y profunda. Las palabras tienen gran peso, siempre pensamos en la sensación que nos produce a nosotros y a nuestros seguidores a la hora de escucharla", dijo el músico.

En la actualidad, cantar sobre la vida de alguien en una canción de cuatro o cinco minutos es todo un reto en lo que se refiere a la composición, la melodía y la letra, pero fue su productor, Josh Hill, quien los impulsó a hacerla, ya que llevaba mucho tiempo con el tema en la mente.

La letra canta sobre un padre que pasa por la vida, le da vida a su hijo, y luego el hijo crece y muere. Estamos hablando de generaciones de historia en una sola canción. El productor Josh y yo estuvimos trabajando juntos durante mucho tiempo en el estudio y queríamos ser muy reales, mostrar el aspecto real del lado mongol, ese ritmo de vida, y transmitirlo también a través del video musical.

"Queríamos el color y el aspecto del día a día. Pensamos que esta canción iba a resonar sólo con los mongoles porque es una canción poética y lenta. Pero resultó que eso no importó mucho, porque nuestros fans de todo el mundo llegaron a la misma conclusión y nos pareció increíble", agregó Temka.

Justo este tema junto con Horsemen, Universe y Second Face tiene como distintivo el remarcado uso de la técnica xöömej, una forma tradicional de cantar gravemente con la garganta y que es tradicional en Mongolia y otras partes de Asia. En sus primeros dos discos también lo tienen muy marcado y gracias a que The Hu ha llevado la cultura de su país a terrenos mainstream y occidentales, el expresidente de Mongolia, Khaltmaagiin Battulga, les otorgó en 2019 la Orden Gengis Khan, el más alto reconocimiento del país.

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El próximo 8 de agosto, The Hu celebrará oficialmente sus 10 años de existencia con un concierto en Mongolia. Tras la salida de Hun y su festejo en casa, la banda comenzará una gira mundial y no descarta llegar a tierra mexicana.

"Cada vez que lanzamos un nuevo álbum, nuestra tradición es empezar en casa e ir luego al mundo. Este año celebramos nuestro décimo aniversario y nos vamos de gira mundial. Hicimos un concierto en México en 2022 con la gira Black Thunder y fue una experiencia muy positiva, me encanta el espíritu del pueblo mexicano. Tenemos muchísimas ganas de volver en 2027, pero tendremos que ver cómo se concreta todo. Los fans mexicanos tienen un lugar muy especial en nuestros corazones", concluyó Temka.

Con información de Jorge Santamaría