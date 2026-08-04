Yanet García revela cómo OnlyFans pagó su departamento en Manhattan y su empresa sin desnudarse

La modelo y presentadora mexicana Yanet García reveló durante su estancia en La Casa de los Famosos 2026 que gracias a la plataforma OnlyFans ha podido lograr seguir con su carrera como empresaria y establecer otros negocios alejados del contenido para adultos, una situación que causó sorpresa entre algunos de los habitantes del reality show.

Durante una conversación dentro de la casa, la regiomontana reflexionó sobre los cinco años que lleva dentro del servicio y cómo los ingresos generados transformaron por completo su carrera empresarial.

García explicó que, a diferencia de lo que se suele asumir sobre la plataforma, su propuesta se enfoca en sesiones de lencería y traje de baño, respaldadas por un robusto equipo de producción que incluye a cerca de 20 profesionales con los que realiza viajes trimestrales.

Me ha cambiado la vida, estoy muy agradecida porque a pesar de que nunca he hecho un desnudo la gente le gusta mi contenido", señaló la conductora durante la emisión del reality show.

El capital para Manhattan y su nueva empresa de suplementos

Aunque la modelo aclaró que prefiere mantener en reserva las cifras exactas de sus ganancias, reconoció que los resultados superaron cualquier expectativa inicial, permitiéndole adquirir inmuebles en Nueva York y financiar su emprendimiento.

No me gusta hablar de números, pero sí me va muy bien la verdad. Me compré mi departamento en Manhattan", afirmó García. "He cumplido muchos sueños personales, profesionales... Pero yo no tenía expectativas, fui como 'ah bueno, voy a hacer una sesión de fotos, lencería, padrísimo, la voy a poner y lo que haga el mes está bien'. Fue una locura".

Según detalló, la plataforma funcionó como la fuente principal de financiamiento para constituir su propia marca.

"Cuando vi eso dije 'wow, esto es de aquí, su negocio puede salir para el capital de mi compañía que quiero crear en Estados Unidos, para cumplir sueños' (...) Estoy creando una compañía de suplementos en Estados Unidos, en Nueva York", concluyó la regiomontana.