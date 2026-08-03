“No se acuerda que canto”: Yahir revela en La Casa de los Famosos la dura enfermedad de su mamá

Yahir compartió uno de los momentos más personales de su vida durante una conversación en La Casa de los Famosos.

El cantante habló sobre el estado de salud de su mamá y reveló que desde hace tiempo enfrenta Alzheimer, una enfermedad que ha cambiado la dinámica de toda su familia y que, según confesó, ha sido muy difícil de afrontar.

Mientras platicaba con Ese Pérez, el intérprete recordó cómo comenzaron los primeros síntomas, el momento en que buscaron ayuda médica y la forma en que la enfermedad ha avanzado.

Yahir habló del Alzheimer que padece su mamá durante La Casa de los Famosos. IG yahirmusic

Yahir contó cómo el Alzheimer cambió la vida de su mamá

Durante la conversación, Yahir explicó que uno de los aspectos más dolorosos de la enfermedad es que su mamá ya no recuerda varias etapas importantes de su vida.

El cantante contó que ella sabe quién es y lo recibe con cariño cuando la visita, pero ya no recuerda que él se dedica a la música. Incluso, hay ocasiones en las que tampoco puede decir su nombre.

“Mi jefa tiene Alzheimer, ya no se acuerda que canto”, comentó.

Pese a esas dificultades, explicó que el vínculo entre ambos sigue presente. Cada vez que llega a verla, ella se emociona, lo abraza y disfruta el momento junto a él, aunque al día siguiente ese recuerdo ya no exista.

Fue precisamente esa situación la que llevó al cantante a reconocer lo complicado que ha sido acompañar a su mamá durante el avance de la enfermedad.

Reproducir Yahir habla del alzhéimer de su mamá y del dolor de ser olvidado

Los primeros cambios aparecieron poco a poco

De acuerdo con Yahir, las primeras señales no fueron evidentes.

Él y sus hermanos comenzaron a notar pequeños olvidos, principalmente relacionados con nombres y situaciones cotidianas. Con el paso del tiempo, esos episodios se hicieron más frecuentes hasta que decidieron acudir con especialistas para conocer qué estaba ocurriendo.

El cantante también explicó que, además del Alzheimer, su mamá atravesó por un periodo de depresión, lo que complicó el proceso para aceptar ayuda profesional y comenzar un tratamiento.

Antes del diagnóstico, ella todavía trabajaba. Sin embargo, conforme avanzó la enfermedad empezaron a presentarse situaciones que representaban un riesgo para su seguridad y fue necesario dejar esa actividad.

El cantante Yahir compartió cómo ha cambiado la vida de su mamá. FB Yahir Othón Parra

La familia tuvo que reorganizar su rutina

Durante la charla, Yahir contó que el deterioro de la memoria hizo necesario tomar nuevas medidas para cuidar a su mamá.

Uno de los episodios que recordó fue cuando ella encendía la estufa y, minutos después, olvidaba que seguía prendida. En varias ocasiones encontraron utensilios quemados, una situación que los hizo comprender que ya no podía permanecer sola en casa.

“Mi mamá no puede ahorita estar solita”, explicó.

A partir de ese momento, la familia reorganizó su rutina para asegurarse de que siempre hubiera alguien acompañándola.

El cantante dejó claro que el cuidado de una persona con Alzheimer implica mucho más que atender problemas de memoria, ya que también es necesario prevenir accidentes y brindar apoyo constante en las actividades diarias.