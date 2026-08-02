¿Quién es el primer eliminado de La Casa de los Famosos 2026?

La Casa de los Famosos México 2026 vivió su primera gala de eliminación este domingo 2 de agosto, cuando uno de los participantes tuvo que despedirse de la competencia después de permanecer solamente una semana dentro del reality show.

Tras una noche marcada por los posicionamientos, los llamados de los conductores y la incertidumbre entre los nominados, Mariana Ochoa fue anunciada como el primer eliminado de la temporada.

El participante quedó fuera de la competencia frente a Aldo Rendón, Yanet García, Mariana Ochoa, Ximena Herrera, Luis Chaparro y Memo Schutz, quienes integraron la primera placa definitiva de nominados.

¿Quién fue el primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026?

Mariana Ochoa fue el primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026.

El resultado se dio a conocer durante los últimos minutos de la gala, cuando Mariana Ochoa y Luis Chaparro permanecieron en el carrusel a la espera de conocer la decisión del público.

Finalmente, Luis Chaparro regresó a la casa, mientras que Mariana Ochoa tuvo que abandonar definitivamente el programa.

Foto: www.lacasadelosfamososmexico.tv

Su salida provocó celebración y sorpresa entre los habitantes, principalmente entre Aldo, Flor Vigna, quienes se acercaron para despedirse.

¿Quién fue el primer salvado de la noche?

El primer participante que recibió la noticia de que podía regresar a la casa fue Yanet García.

Galilea Montijo pidió a los nominados colocarse frente a la pantalla para conocer la decisión del público. Después de varios segundos de tensión, anunció que Yanet García continuaba dentro de La Casa de los Famosos México 2026.

El habitante reaccionó al gritar "gracias Monterrey" y regresó con el resto de sus compañeros, quienes lo recibieron entre abrazos.

Posteriormente fueron salvados:

Aldo

Ximena

Memo Schultz

¿Quiénes fueron enviados al carrusel?

Los últimos habitantes que permanecieron en riesgo fueron:

Mariana Ochoa

Luis Chaparro

Los participantes fueron enviados al carrusel, donde tuvieron que esperar el resultado definitivo de las votaciones.

La decisión final quedó entre Luis Chaparro y Mariana Ochoa

Después de una pausa, se abrieron las puertas y Luis Chaparro regresó con sus compañeros, confirmando así la eliminación de Mariana Ochoa.

Así fue el posicionamiento de la primera gala

Antes de conocer el resultado de la votación, los habitantes participaron en el primer posicionamiento de la temporada, dinámica en la que debían colocarse frente al nominado que querían ver fuera de la competencia.

Yanet García fue la participante que recibió más posicionamientos. Frente a ella se colocaron Cynthia Klitbo, Gema Garoa, Flor Vigna, Ernesto Laguardia y Moisés Peñaloza.

Yair, Masad Altamimi y Karina Torres se posicionaron frente a Luis Chaparro; Arantza Ruiz y Brianda Deyanara eligieron a Mariana Ochoa; Ese Pérez se colocó frente a Memo Schutz, mientras que Fede Vigevani se posicionó frente a Ximena Herrera.

Aldo Rendón fue el único de los nominados frente al que no se colocó ninguno de sus compañeros.

¿Quiénes eran los nominados de La Casa de los Famosos México 2026?

La primera placa estuvo conformada originalmente por siete participantes. Sin embargo, Arantza Ruiz obtuvo el beneficio de la salvación y decidió utilizarlo para retirarse a sí misma de la nominación.

De esta manera, los seis participantes que llegaron a la gala de eliminación fueron:

Aldo Rendón

Yanet García

Mariana Ochoa

Ximena Herrera

Luis Chaparro

Memo Schutz

La votación se realizó a favor de los habitantes, por lo que el público debía elegir al participante que quería mantener dentro del programa. Mariana Ochoa obtuvo el menor respaldo y se convirtió en la primera celebridad en abandonar la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.