"Luis Miguel me besó": Aldo Rendón revive anécdota que impactó a seguidores y compañeros de LCDLF

Aldo Rendón continúa dando de qué hablar dentro de La Casa de los Famosos México, donde además de ganarse el cariño del público por su personalidad, también ha compartido algunas de las experiencias más curiosas que ha vivido a lo largo de su carrera. Una de ellas involucra a Luis Miguel y un beso.

¿Qué contó Aldo Rendón sobre Luis Miguel?

Durante una conversación con sus compañeros de reality, el asesor de imagen recordó una anécdota que vivió cuando era joven y que, asegura, ocurrió durante unas vacaciones en una propiedad de Luis Miguel.

Según explicó, en aquel viaje coincidió con varias figuras del espectáculo, entre ellas Kate del Castillo, Montserrat Oliver, Bárbara Coppel y Roxana Castellanos, quienes habrían sido invitadas por el cantante para convivir durante algunos días.

IG aldorendon

¿Cómo ocurrió el beso, según Aldo Rendón?

Rendón relató que mientras convivían realizaron distintos juegos y retos. Fue en ese contexto cuando, de acuerdo con su versión, Montserrat Oliver lanzó el desafío para que Luis Miguel lo besara.

El asesor de imagen recordó que el cantante aceptó participar, aunque antes le habría dicho una frase que jamás olvidó.

Te lo di porque nadie te va a creer", recordó Aldo Rendón que le dijo el cantante tras cumplir el reto.

Entre risas, el participante explicó que en ese momento tenía alrededor de 23 años y que el episodio quedó grabado como una de las experiencias más inesperadas de su vida.

¿Quién es Aldo Rendón?

Originario de Culiacán, Sinaloa, Aldo Rendón cuenta con más de dos décadas de trayectoria como asesor de imagen, estilista y conferencista.

A lo largo de su carrera ha trabajado con artistas como Thalía, Belinda, Gloria Trevi, Galilea Montijo y Ana de la Reguera, además de colaborar con reconocidas firmas internacionales de moda, lo que le ha permitido acumular numerosas anécdotas relacionadas con el medio artístico.

Foto: Facebook La Casa de Los Famosos México

La revelación provocó sorpresa tanto entre los habitantes de la casa como entre los seguidores del programa, quienes rápidamente comentaron el relato en redes sociales.

Las historias personales se han convertido en uno de los elementos que más conectan a los participantes con el público, y la anécdota compartida por Aldo no fue la excepción, generando conversación por el inesperado vínculo que aseguró haber tenido con una de las figuras más reconocidas de la música mexicana.