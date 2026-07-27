Mariana Ochoa y Aldo Rendón: así comenzó su rivalidad antes de La Casa de los Famosos 2026

Mariana Ochoa y Aldo Rendón comenzaron su participación en La Casa de los Famosos México 2026 con un conflicto pendiente. Antes de ingresar al reality, el estilista aseguró que no soportaba a la cantante debido a una experiencia laboral con OV7, mientras que ella respondió que ni siquiera lo conocía.

La polémica cobró relevancia cuando ambos quedaron frente a frente dentro de la casa. Aunque se saludaron de manera cordial, la actitud de Mariana generó comentarios entre los espectadores, quienes ahora se preguntan si sus diferencias podrían provocar uno de los primeros enfrentamientos de la temporada.

Foto: La Casa de Los Famosos México

¿Por qué Mariana Ochoa y Aldo Rendón tienen un pleito?

Las diferencias se hicieron públicas en junio de 2026, cuando Aldo Rendón acudió a Pipiris Nights, programa conducido por Apio Quijano. Durante la entrevista, recordó una sesión de fotos en la que trabajó como stylist de OV7.

Según su versión, aquella experiencia fue tan complicada que decidió abandonar la sesión antes de que terminara. Al hablar sobre las integrantes del grupo, expresó abiertamente el rechazo que siente hacia Mariana Ochoa.

Foto: Facebook La Casa de Los Famosos México

“Me tocó, hace muchos años, vestir a los OV7. Muy complicado, tan complicado que me fui de las fotos. M’Balia, histérica, Lidia, divina, la Mariana no la soporto, insoportable”, declaró.

Al recordar por separado a algunas de las cantantes, Rendón volvió a mencionar a Mariana y reiteró que no tuvo una buena impresión de ella:

“Lidia, divina. Érika, no me acuerdo. Mariana, no la soporto, insoportable”.

Mariana Ochoa Especial

Desde la perspectiva del estilista, el problema surgió por la actitud que la integrante de OV7 habría tenido durante ese trabajo. Sin embargo, no dio a conocer detalles específicos sobre lo que ocurrió ni explicó qué hizo la cantante para provocarle esa molestia.

¿Qué respondió Mariana Ochoa sobre Aldo Rendón?

Frente a las preguntas de la prensa, Mariana Ochoa se mostró sorprendida por los comentarios y aseguró que no mantenía una relación personal con Rendón.

“No lo conozco”, respondió la cantante.

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Esta breve reacción provocó que los reporteros buscaran nuevamente al estilista. Aldo Rendón sostuvo que sus declaraciones estaban relacionadas con la experiencia laboral que tuvieron, aunque reconoció que tampoco conocía personalmente a Mariana.

Lejos de retirar sus palabras, Aldo mantuvo su opinión y aseguró que la cantante no le caía bien. También señaló que, si coincidían en La Casa de los Famosos México 2026, su presencia no representaría un problema porque tendría la oportunidad de relacionarse con otros participantes.

Así reaccionó Mariana Ochoa cuando Aldo Rendón entró a la casa

Durante el ingreso del stylist al reality, Mariana Ochoa mantuvo una expresión seria y tomó distancia del grupo que se acercó para recibirlo. Conforme Aldo Rendón saludaba a los habitantes, ella parecía moverse para evitar quedar cerca de él.

Mariana Ochoa

Ante la imposibilidad de ignorarse, finalmente intercambiaron un saludo y un abrazo. El momento se desarrolló con respeto, pero la incomodidad fue evidente para los espectadores y para Galilea Montijo.

Incluso la conductora hizo una breve referencia al “chisme” que existía entre ambos, confirmando que su polémica podría convertirse en uno de los temas durante la temporada.