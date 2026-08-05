El Ariel 2026 regresa a CDMX: Estudios Churubusco alojará una edición histórica y más diversa

Luego de tres ceremonias fuera de la Ciudad de México, la edición 68 del Ariel regresa a la capital mexicana para reconocer a lo mejor del cine mexicano el próximo 3 de octubre en los Estudios Churubusco.

Lo interesante de este acto se centra en que, por primera vez en la historia del premio de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) el gremio fílmico pudo elegir las cintas que competirán luego de que se implementara un algoritmo de distribución para romper con los monopolios tradicionales de nominaciones.

“Nosotros decidimos cambiar el sistema de votación para darle más visibilidad a las películas pequeñas. Lo que queríamos era que todas las películas tuvieran la misma posibilidad de ser vistas. Eso casi nunca se logra en ninguna Academia del mundo porque la gran mayoría de la gente tiene tantas películas que ver y lo que sucedía era que normalmente los votantes veían las películas que más visibilidad tenían, las que tienen actores famosos, actrices famosas, directores famosos, que les fue bien en taquilla o que invirtieron mucho en publicidad”, contó en entrevista con Excélsior Daniel Hidalgo, presidente de la AMACC.

Entonces, lo que decidimos fue cambiar el sistema de visionado para que los jurados solamente vieran 25% de las películas. Todo eso se hizo a través de un algoritmo que por azar te asignaba las películas. Esto lo que hizo fue que todas tuvieran la misma oportunidad de ser vistas y el resultado es extraordinario porque trae dos cosas que son muy importantes: Una es que es mucha diversidad en las películas, en sus temáticas y la otra es que hay un montón de gente que estaba invisibilizada y que quedó nominada. Eso para nosotros es muy positivo y estamos muy contentos en la comunidad de estas nuevas nominaciones. Claro que no hay un sistema perfecto, pero pienso que lo que quedó es lo más democrático que se pudo”, apuntó Hidalgo Valdés.

Daniel Hidalgo Karina Tejada

A este sentir de visibilizar nuevas propuestas se sumó Arcelia Ramírez, nominada al Ariel a Mejor Coactuación Femenina por Cocodrilos y quien posee hasta hoy nueve nominaciones al Ariel

“El proceso de votación y de selección siempre es perfectible. Siempre hemos querido ser más justos para que todas las películas sean vistas en su totalidad. El objetivo de este procedimiento es que todas las cintas se repartieran y que fueran vistas por los miembros de la Academia. Entonces, pues es la primera vez que se hace de esta manera y vamos a ver cuál es el resultado” apuntó Ramírez, miembro activo de la AMACC.

Antes y ahora

Si se hubiera continuado con el modelo previo de votaciones, los 250 miembros del Comité de Elección de la AMACC hubieran tenido que ver 150 películas entre 80 largometrajes mexicanos, diez largometrajes iberoamericanos y 60 cortometrajes mexicanos en poco más de dos meses. En cambio, con esta nueva estrategia de votación, el algoritmo le asignó a cada miembro y de manera aleatoria, solamente 25% del universo total (150 películas), lo que permitió que cada película fuera vista por un igual número de personas.

“Es una cosa, insisto, para emparejar el piso de la visibilidad. De ahí a que la gente esté votando por sus amigos o por la actriz que más le gusta o lo que sea, eso no lo podemos evitar porque ahí es donde está la subjetividad, pero lo que sí pudimos hacer es emparejar la cantidad de gente que viera todas las películas”, precisó Hidalgo, compositor, productor musical y diseñador sonoro.

Héctor Kotsifakis Karina Tejada

Héctor Kotsifakis, a quien pronto se le verá como Joaquín El Chapo Guzmán en La captura, es miembro de la Academia desde que el año pasado ganó el Ariel a Mejor Coactuación Masculina por Pedro Páramo. Debido a la carga de trabajo, decidió no votar en esta edición del Ariel en la que curiosamente está nominado a Mejor Coactuación Masculina por Pérdida total.

“Yo antes de decidir si lo iba a hacer o no, supe que eran como 150 películas las que tenías que ver y a mí me da mucha culpa si no voy a tener tiempo de verlas todas. No quería votar si no iba a poder ver todo, así que preferí abstenerme y ahora es mucho más fácil porque ya no ves 150, ves 40 películas, lo cual es mucho más loable. Entonces me agrada mucho eso y creo que ahora va a haber muchísima más participación de los miembros”, contó Kotsifakis.

La comunidad opina

El director mexicano David Pablos es el más nominado junto a su equipo de producción en esta edición por En el camino, misma que fue considerada en 13 categorías, entre ellas la de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, para Osvaldo Sánchez; Mejor Revelación Actoral, para Víctor Miguel Prieto; Mejor Guion Original y Fotografía. De tal suerte se le preguntó a Pablos, quien pronto viajará a Venecia para ser jurado de la Sección Horizontes, qué opinión le merecía esta nueva dinámica de votación.

“Yo creo, por lo que parece indicar, que ha sido un acierto y que precisamente se logró democratizar el alcance de películas que no necesariamente han tenido tanta visibilidad. Evidentemente todo es perfectible, pero creo que todo parece indicar que ha funcionado bastante bien. Hasta ahorita mi entendimiento es que ha sido para bien, que ha funcionado, pero insisto, también la gente habla de cómo hay que perfeccionarlo y quizás a partir de esta experiencia podremos entender qué cosas se tienen que cambiar”, explicó David Pablos a Excélsior.

Mariano Sosa, David Pablos y Osvaldo Sánchez. Karina Tejada

La actriz Mayra Hermosillo, quien debuta como directora de Vainilla, cinta que logró seis nominaciones, sin duda alguna celebra que exista más diversidad y piso parejo en el Ariel, pero fue muy sincera al expresar sus dudas con respecto a que no entiende por qué hubo ciertas que quedaron fuera.

“Es que eso es muy fuerte. Yo vi varias películas que digo: ‘¿Pero por qué éstas no están? Por ejemplo, la de Doce lunas (dirigida por Victoria Franco, hermana de Michel Franco), que tiene una fotografía así como la de mi hermosa Jessica Villamil, y en donde la actuación de Ana de la Reguera es bastante buena, no entiendo por qué no están”, compartió Hermosillo, quien actualmente está filmando la serie Mataviejitas.

Mayra Hermosillo Karina Tejada

El actor Roberto Sosa, quien ha sido nominado en cinco ocasiones al Ariel de las cuales ha ganado dos estatuillas, por lo cual es miembro de la Academia, celebra la nueva manera de votar y coincide con Daniel Hidalgo en el sentido de que resulta muy complejo ver 150 películas cuando, además de ser miembro de la AMACC, tiene que trabajar en distintos proyectos fílmicos, teatrales o televisivos.

Asimismo, Sosa, quien en esta edición compite al premio de Mejor Coactuación Masculina por Las locuras, de Rodrigo García, propuso abrir las votaciones al público.

“Sería maravilloso que de pronto los Arieles abrieran a la posibilidad de que también el público participara y con este afán, con esta lucha, con esta batalla que se tiene para que se vea lo más posible el trabajo que hacemos. Por ejemplo, el año pasado mucha gente me preguntaba: ‘¿Por qué no estás nominado por Pedro Páramo, por el padre Rentería?’ Yo creo que tenemos que seguir buscando mecanismos en los cuales podamos ser mucho más equitativos, podamos ser realmente mucho más rigurosos en cuanto al visionado, en cuanto a quienes votan, qué ven y abrirse al público”, puntualizó Sosa.