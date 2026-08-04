Exigen rescate de perrito Schnauzer abandonado en azotea

Un video se hizo viral mostrando un perro tipo Schnauzer aparentemente abandonado en la azotea de un domicilio de la Ciudad de México.

Podría tratarse de un caso de maltrato animal, ya que se observa al canino solitario, enfermo y con severas lesiones en la piel.

El contenido del material publicado por la organización Amor sin Raza denuncia que las personas responsables le aplicaban vinagre sobre las heridas, lo que incrementaba su dolor.

Es por eso que la organización civil emitió un llamado de auxilio urgente para visibilizar el caso, y por ello lanzó la queja contra quien resulte responsable ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), bajo el folio número 130760.

De tal forma que Amor sin Raza se ofreció a recibir al animal para brindarle atención médica integral una vez que las autoridades logren rescatarlo legalmente del inmueble.

Se sabe que la PAOT ha abierto un expediente enviando investigadores para tomar nota; sin embargo, al llegar presencialmente a la ubicación en la alcaldía Miguel Hidalgo, nadie responde ni abre la puerta.

En un cierto plazo, la PAOT tendría la facultad de turnar la queja a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México o a la Brigada de Vigilancia Animal para actuar en consecuencia.

Cualquier tipo de denuncia similar, usted puede hacerlo directamente en línea a través del sitio oficial de la PAOT o al teléfono 55 5265-0780.