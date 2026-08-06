Noel Schajris revela la clave del éxito de Sin Bandera y su compromiso con la música

“Sin Bandera ha sido importante en nuestras vidas porque nunca hemos traicionado la esencia de lo que somos, no hemos permitido que desvirtúen lo que somos. Hubo varios momentos cruciales en nuestra historia hace 20, 23 años atrás, donde perfectamente podríamos haber dejado que desvirtuaran lo que somos y no lo dejamos suceder”, dice tajante Noel Schajris en entrevista con Excélsior.

Su amor y honor por la música es lo que lo ha mantenido unido junto a su compañero Leonel García —aún con una pausa grupal de siete años— y que continúen, en este momento, con su gira llamada Escenas.

Eso hace que hoy estemos 26 años después con una gira tan exitosa como la que tenemos, porque hemos sido auténticos con nosotros y no hemos dejado que nos digan lo que había que hacer. No (lo digo) desde el ego, sino desde la conciencia de lo que sabes que te gusta y vas a defenderlo por el honor del amor que tienes por lo que haces”, añade el argentino.

Las declaraciones vienen a raíz de la entrega de la beca que lleva su nombre y que entrega junto a la Fundación Cultural Latin Grammy al joven Razil Rosado Figueroa.

Se trata de un violinista puertorriqueño que estudiará una licenciatura en el Berklee College of Music, valorada hasta en 250 mil dólares y que patrocina el argentino.

Justo ahora que Rosado Figueroa inicia su camino en la música, Schajris desea que tenga confianza en él para contarle cómo va, pues “de eso se trata, ¿no?

“Esto es una relación de amistad y de fraternidad musical que empieza”, subraya.

Y aunque no le ha dado consejos como tal hasta el momento, “ya empecé a meterme, soy muy así, soy muy perfeccionista”.

“Lo vi tocando un poquito (su instrumento, el violín) e intuí una cosita... sentí que no había tanta resonancia en el violín y le pregunté, ‘¿Cómo te sentís con ese ese violín. es tuyo?’ Me dice: ‘No, el mío se rompió, pero esto me lo dieron acá.’ Le respondí: ‘Mmm, espérate’, y ya estoy buscando mejorar la calidad del instrumento para el evento de mañana (ayer)”.

Soy muy perfeccionista y por eso me gustan los Latin Grammy, porque el lema de los latinos es excelencia en la música. Y tenemos que tener un instrumento excelente. Es como sentarte en un piano que no lo sentís, es lo peor que te puede pasar. Cuando te sentás en un piano y no lo sentís, no sentís el acorde, no es lo mismo”.

La relación con el instrumento, comparte el argentino, es muy sensitiva, de piel, como la vida misma, enfatiza.

Noel Schajris Cortesía Maria Jose Govea

“Es una locura”

Noel Schajris cuenta que cada vez que está en Puerto Rico es como estar en casa. Desde hace 23 años, el público de la isla le ha dado el “premio energético de su presencia”, un lugar con mucho talento, añade, y el que ahora esté apoyando a un joven puertorriqueño es satisfactorio.

Y considera como una locura y el “honor más grande de mi vida, posiblemente” que la beca lleve su nombre.

Por su parte, el joven puertorriqueño considera superbello tener esta oportunidad y aunque su instrumento es el violín, sus estudios en el Berklee College of Music a partir del semestre de otoño de este 2026, le ayudarán para ir explorando qué es exactamente lo que quiere hacer con su carrera artística.

Puedo ser solista de violín, pero también me interesan los arreglos, la composición y toda la orquestación... pero tengo ese empujoncito necesario para poder ir descubriendo en el camino qué es realmente lo que quiero llegar a hacer y con un mentor tan grande como Noel”, comparte Razil.

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