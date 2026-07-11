Moisés Peñaloza se une a La Casa de los Famosos México: conoce su historia

La expectativa por el estreno de La Casa de los Famosos México sigue creciendo y, poco a poco, se revelan los nombres de las celebridades que formarán parte de la nueva temporada. En esta ocasión, la producción confirmó a Moisés Peñaloza como el quinto habitante del popular reality.

Aunque el actor ya cuenta con una trayectoria en la televisión mexicana, muchas personas aún se preguntan quién es, cómo inició su carrera y por qué se ha convertido en uno de los participantes que buscarán conquistar al público.

¿Quién es Moisés Peñaloza?

Moisés Peñaloza nació el 22 de octubre de 1991 y es originario de Tampico, Tamaulipas. Antes de dedicarse por completo al mundo del espectáculo, estudió Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero.

Sin embargo, su pasión por la actuación lo llevó a cambiar de rumbo y prepararse profesionalmente para abrirse camino en la industria del entretenimiento. Gracias a su talento, participó en producciones como "Vecinos" y "Una familia de diez", donde logró darse a conocer entre el público.

Además de la actuación, también ha demostrado su talento para el baile. Participó en "Las Estrellas Bailan en Hoy", competencia en la que obtuvo el segundo lugar.

Las redes sociales de Moisés Peñaloza

El actor comparte constantemente con sus seguidores algunos de sus proyectos profesionales, así como momentos de su vida cotidiana a través de sus redes sociales.

En Instagram reúne más de 328 mil seguidores, mientras que en TikTok supera el millón de seguidores, consolidándose como una de las figuras con mayor presencia digital entre los nuevos habitantes del reality.

Moisés Peñaloza también es empresario

Además de su carrera como actor, Moisés Peñaloza ha incursionado en el mundo de los negocios al convertirse en dueño de un restaurante especializado en mariscos.

Su trayectoria también incluye su participación en Mister Supranational México 2022, certamen en el que obtuvo el tercer lugar y destacó por su carisma y presencia.

Los famosos confirmados para La Casa de los Famosos México

Con la llegada de Moisés Peñaloza, ya son cinco los habitantes confirmados para La Casa de los Famosos México, cuya nueva temporada comenzará el próximo 26 de julio.

Hasta el momento, entre los participantes anunciados se encuentran Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón y ahora Moisés Peñaloza.

A medida que se acerca el estreno del reality, la expectativa entre los seguidores continúa creciendo, quienes esperan conocer a los próximos famosos que se integrarán a esta cuarta temporada.