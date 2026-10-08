Secuela de Constantine sigue viva: DC Studios avanza con el regreso de Keanu Reeves

DC Studios mantiene vivos los planes para producir la secuela de Constantine. Los despachos corporativos continúan el desarrollo activo de esta anticipada continuación cinematográfica. El proyecto traerá de regreso al aclamado actor Keanu Reeves al oscuro universo de los demonios. La noticia llega a 21 años del estreno de la cinta original.

El medio especializado Deadline ratificó la permanencia de la película dentro del catálogo de futuros proyectos del estudio. La obra carece todavía de una fecha de estreno oficial para la cartelera mundial. Los ejecutivos retienen la luz verde definitiva para iniciar formalmente las jornadas de rodaje en los sets de grabación. El plan superó múltiples fases de reestructuración desde su anuncio en 2022.

Keanu Reeves dio vida a Constantine hace más de 20 años. Foto: Warner Bros. Pictures

Keanu Reeves encarnará nuevamente a John Constantine, el cínico detective especializado en resolver fenómenos sobrenaturales. El artista canadiense manifestó reiteradamente un profundo deseo por retomar los rituales de exorcismo en la pantalla grande. El investigador urbano ostenta un lugar privilegiado entre los personajes favoritos de su extensa trayectoria en Hollywood.

El regreso de los creadores originales

La silla de director recibirá a Francis Lawrence, el principal responsable de orquestar la primera entrega. El cineasta coordinará los esfuerzos creativos para desatar las batallas infernales en las calles de la ciudad. El escritor Akiva Goldsman redactó los borradores iniciales para estructurar la nueva odisea paranormal del solitario protagonista.

El equipo de producción apunta a diseñar una atmósfera lúgubre, pesada y sumamente violenta. Los líderes del proyecto exigen una clasificación C exclusiva para la audiencia adulta. Francis Lawrence planea exprimir al máximo los elementos del terror puro omitidos por las restricciones comerciales de la versión anterior.

La secuela de Constantine con Keanu Reeves sigue en pie. Foto: Warner Bros. Pictures

Los demonios y las criaturas de ultratumba prometen secuencias perturbadoras y cargadas de tensión. La dirección creativa descarta las concesiones familiares para sumergir al espectador en un thriller psicológico. Las altas esferas de DC Studios respaldan esta visión madura para el triunfal retorno del cazador de bestias.

El culto detrás del detective oscuro

La primera cinta irrumpió en las salas de cine durante el año 2005 con una propuesta diferente. El relato presentó a un protagonista atormentado capaz de visualizar ángeles caídos ocultos entre la raza humana. La crítica especializada dividió sus opiniones iniciales frente al tratamiento estilizado de los cómics de Vertigo.

El paso del tiempo transformó a la película en un indiscutible fenómeno de culto. Las comunidades de fanáticos multiplicaron su apoyo y exigieron una segunda parte en diversas plataformas digitales. La presión mediática de los seguidores inyectó nueva vida al interés de los productores por financiar la franquicia.

John Constantine regresará en una secuela. Foto: Warner Bros. Pictures / Netflix

El proyecto avanza a ritmo precavido dentro del nuevo organigrama de la marca de cómics. Los encargados de audiciones posponen la contratación de los actores de reparto y los villanos de la trama. El equipo de guionistas pule los detalles argumentales antes de encender las cámaras en los foros.

La industria del entretenimiento observa con atención los próximos movimientos de la empresa dueña de Batman y Superman. La consolidación de esta película diversificará el universo de adaptaciones de la compañía. El retorno de este ícono ampliará la oferta de las salas cinematográficas más allá de las aventuras de superhéroes tradicionales.