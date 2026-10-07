DC Comics da la sorpresa y hace oficial que habrá una nueva Supergirl

DC Comics confirmó la llegada de una nueva Supergirl a su vasto universo de superhéroes. La icónica editorial estadounidense decidió transformar el legado de la legendaria heroína para darle un rumbo totalmente distinto a la franquicia. El manto de la protectora pasará de forma definitiva a manos de un personaje inédito.

A lo largo de la historia de la cultura pop, diversas creadoras y actrices encarnaron a esta figura de acción inigualable. El abanico abarca desde los clásicos de la televisión abierta hasta la reciente contratación de Milly Alcock para la pantalla grande. Ahora, la empresa prepara el terreno para presentar a la siguiente portadora de la emblemática capa roja.

Supergirl tuvo su premiere mundial en Londres. Foto: DC Studios

La radical transición narrativa ocurrirá debido a un evento trágico y devastador para la heroína original. Kara Zor-El perderá sus formidables habilidades de combate tras exponerse a la letal radiación de la kryptonita dorada. Este extraño mineral alienígena anula los poderes de los habitantes del planeta Krypton de forma permanente y los convierte en seres completamente mortales.

El fin de una era para Kara Zor-El

Toda esta gran revolución argumental tomará por asalto las páginas del esperado ejemplar Supergirl #19. El cómic impreso llegará a todas las tiendas especializadas el próximo 11 de noviembre de 2026. La aclamada guionista e ilustradora Sophie Campbell orquestó este drástico cambio de estatus, creando una saga exclusiva para las viñetas de la superheroína.

Lejos de quedarse inactiva frente a la adversidad terrenal, la protagonista enfrentará su nueva y desafiante realidad como una humana sin dones especiales. La joven buscará retomar sus estudios universitarios y se reincorporará a las aulas de Stanhope, encarando retos mundanos sin la ventaja de la invulnerabilidad o la fuerza sobrehumana.

Supergirl, dibujada por Sophie Campbell. Foto: DC Comics

El peligro continuará acechando el entorno íntimo de la ex defensora global. La estudiante lidiará de manera frontal contra la furia del villano Reactron, el despiadado criminal radiactivo que asesinó a su padre biológico. Este violento enfrentamiento pondrá a prueba la resistencia física, el ingenio táctico y la estabilidad emocional de la protagonista.

La intensa batalla por el manto rojo

La prolongada ausencia de Superman de la Tierra y la súbita caída de su prima obligará a sus aliadas a dar un paso al frente de batalla. El escuadrón táctico conocido como la Superfuerza entrará en una feroz competencia interna para determinar quién posee los méritos necesarios para heredar el escudo oficial de Supergirl.

La alineación de candidatas incluye a figuras complejas, oscuras y de un inmenso poder destructivo. Destacan los perfiles de Matrix, una implacable entidad cambiaformas recientemente resucitada, y la enigmática versión gótica llamada Nightflame, un ser forjado de manera directa a partir de los impulsos más violentos y reprimidos de la propia Kara.

Thundergirl y Nightflame tomarán el lugar de Supergirl. Foto: DC Comics

El peculiar equipo de defensa cuenta también con guerreras formidables que demostraron su enorme valor bélico meses atrás. La lista integra a Thundergirl, la metahumana Phantasmagoria, la estratega corporativa Lena Luthor y la bizarra Princesa Tiburón, quienes unieron fuerzas para frenar una devastadora infección mundial provocada por el General Zod.

La escritora del impreso busca redefinir por completo el desarrollo psicológico de la heroína dentro del Universo DC. Campbell se niega a dejar al personaje bajo la sombra de su primo y construye un relato de madurez pura, replicando la exitosa fórmula evolutiva que aplicó durante su paso por la serie de las Tortugas Ninja.