Man of Tomorrow: David Corenswet compara la secuela de Superman con clásico de Star Wars

El actor estadounidense David Corenswet lanzó una audaz promesa sobre el futuro de la secuela de Superman. El intérprete del mítico héroe de DC Comics comparó el tono dramático y la estructura narrativa de la nueva cinta con una legendaria producción de la saga Star Wars.

Los cineastas y estrellas de Hollywood utilizan esta cinta intergaláctica como un molde recurrente para describir sus proyectos más ambiciosos. La famosa obra preparó a sus personajes para un desenlace oscuro y propinó sorpresas que revolucionaron por completo la historia del cine de ciencia ficción.

La película de Superman tendrá una secuela. Foto: Warner Bros.

El protagonista del nuevo universo cinematográfico sorprendió al público con esta atrevida declaración frente a las cámaras del programa Entertainment Tonight. El actor destapó los planes del director James Gunn para la continuación directa de la historia del Hombre de Acero.

El imperio contraataca: El molde del Hombre del Mañana

La misteriosa referencia galáctica apuntó directamente al aclamado Episodio V de la franquicia espacial. Corenswet calificó a la película Man of Tomorrow como el equivalente moderno de El imperio contraataca, filme dirigido por el cineasta Irvin Kershner hace 46 años.

Pienso en el inicio de El imperio contraataca y cómo cada vez que veo la película estoy emocionado de volver a encontrarme con Luke, Han y Leia. Era realmente emocionante escuchar a James Gunn hablar de cómo quería llevar a los personajes, especialmente las relaciones de Superman y Lex, y de Clark y Lois, a su segunda fase", declaró Corenswet.

Superman fue la primera película live action del nuevo Universo DC. Foto: DC Studios

"Pasaron por más cosas durante este tiempo. Y así, en Man of Tomorrow, les encontramos en situaciones más sólidas y establecidas, pero, obviamente, apostaría porque esas cosas se van a poner en riesgo", añadió el histrión para completar la idea.

El intérprete profundizó en las relaciones interpersonales de Superman y Lex Luthor, así como el vínculo romántico entre Clark Kent y Lois Lane. Los protagonistas vivieron múltiples experiencias previas que forjaron un escenario narrativo listo para la confrontación directa.

El protagonista advirtió que esa misma estabilidad enfrentará amenazas letales en la trama central de Man of Tomorrow. Los guionistas someterán al límite el entorno de los personajes principales, tal como ocurrió con los rebeldes en la famosa saga creada por George Lucas.

El futuro incierto del nuevo Universo DC

La naciente compañía Skydance, empresa originada tras la reciente fusión comercial entre Warner y Paramount, otorgó luz verde al renovado Universo DC. Los ejecutivos respaldaron la dirección creativa de Gunn para cimentar esta millonaria franquicia de superhéroes a largo plazo en las salas de cine.

El estudio mantiene bajo estricta confidencialidad el calendario completo de producciones que continuarán el legado de esta secuela kriptoniana. Los reportes confirmaron únicamente el desarrollo paralelo de proyectos como The people vs Gorilla Grodd y la segunda temporada de la serie Comando Monster.

James Gunn, director del Universo DC. REUTERS

Los fanáticos de los cómics exigen conocer el alcance real de esta agresiva etapa cinematográfica. La comparación directa con la obra cumbre de Star Wars elevó las expectativas sobre el oscuro arco dramático que atravesará el último hijo de Kriptón en la pantalla grande.

La industria del entretenimiento vigila de cerca la consolidación de este universo interconectado bajo el ambicioso sello corporativo de Skydance. El público global espera averiguar si el estudio replicará la ópera espacial completa y producirá un equivalente cinematográfico a El retorno del jedi.