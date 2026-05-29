¿Lealtad o error? Keanu Reeves pide “misericordia” para el director Carl Rinsch

Keanu Reeves sorprendió al pronunciarse sobre el caso de Carl Rinsch, director de 47 Ronin, quien fue declarado culpable por utilizar millones de dólares que Netflix había destinado a una serie que nunca terminó.

El actor decidió enviar una carta al juez encargado del caso para pedir que se tome en cuenta la situación personal del cineasta antes de dictar la sentencia final, prevista para el próximo 29 de junio.

La petición de Keanu Reeves al juez

De acuerdo con documentos judiciales citados por Variety, Keanu Reeves pidió al juez federal Jed Rakoff que muestre “misericordia” al momento de definir el castigo que recibirá el director.

En la carta, el actor describió a Rinsch como un creador con talento y aseguró que, aunque no conoce todos los detalles legales del proceso, considera importante que exista compasión al momento de tomar una decisión.

Reeves también mencionó que parte de los problemas del director podrían estar relacionados con conductas de autosabotaje. Sin embargo, dejó claro que no busca justificar las acciones por las que fue condenado.

Keanu Reeves pide “misericordia” para el director Carl Rinsch Europa Press

¿Por qué fue condenado Carl Rinsch?

El caso está relacionado con White Horse, una serie de ciencia ficción que Netflix financió hace algunos años.

Según la investigación de las autoridades estadounidenses, la plataforma entregó varios millones de dólares para desarrollar el proyecto, pero parte de ese dinero terminó utilizándose para gastos personales.

Los fiscales señalaron que Rinsch realizó inversiones en criptomonedas y compró artículos de lujo mientras la producción permanecía sin terminar. Entre los gastos mencionados durante el proceso aparecieron vehículos como un Rolls-Royce y un Ferrari.

En diciembre de 2025, un jurado lo declaró culpable por fraude y lavado de dinero. Además, Netflix continúa buscando recuperar parte de los recursos que entregó para la serie.

Keanu Reeves pide “misericordia” para el director Carl Rinsch Europa Press

La relación entre Keanu Reeves y Carl Rinsch

La amistad entre ambos comenzó durante el rodaje de 47 Ronin, película estrenada en 2013 y dirigida por Rinsch.

Aunque la cinta no tuvo el éxito esperado en taquilla, el proyecto permitió que actor y director mantuvieran una relación cercana con el paso de los años.

Por eso no resultó extraño que Reeves decidiera respaldarlo durante este momento complicado, aunque sí sorprendió que lo hiciera de forma pública y mediante una carta dirigida directamente al juez.

¿Lealtad o error? Keanu Reeves pide “misericordia” para el director Carl Rinsch Europa Press

Postura de Keanu Reeves dividió opiniones

La postura de Keanu Reeves rápidamente generó comentarios entre los seguidores del actor y usuarios de redes sociales.

Algunos consideraron que se trata de una muestra de lealtad hacia una persona con la que trabajó durante años. Otros, en cambio, cuestionaron que una figura tan reconocida decidiera apoyar públicamente a alguien condenado por un fraude millonario.

Por ahora, ni Reeves ni Netflix han hecho declaraciones adicionales. La atención sigue puesta en la audiencia del próximo 29 de junio, cuando se conocerá la sentencia que recibirá Carl Rinsch.