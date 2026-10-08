Marvel anuncia la serie Zodiac para 2028: Conoce de qué tratará esta nueva historia

Marvel oficializó la producción de la serie Zodiac. La división Marvel Television presentó el logo oficial y los primeros detalles del proyecto durante su panel en la New York Comic-Con. El estreno llegará al catálogo de la plataforma Disney+ durante el año 2028.

La publicación especializada Variety confirmó que la obra adoptará el formato de un thriller de espías en acción real. El rodaje iniciará en las calles de Londres durante la próxima primavera. Los directores de audición arrancarán el proceso de casting en las semanas venideras.

El equipo Zodiac en los cómics de Marvel. Foto: Marvel Comics

El estudio mantuvo bajo llave la información sobre el elenco, los personajes principales y la sinopsis oficial. Los ejecutivos omitieron los detalles sobre la conexión temporal de la trama con el resto del Universo Cinematográfico de Marvel o su pertenencia a una saga específica.

El anuncio reactivó la maquinaria de novedades del conglomerado del entretenimiento. La empresa frenó las revelaciones de proyectos de acción real desde el lanzamiento de Ironheart el año pasado. La iniciativa marca una apuesta fuerte por narrativas televisivas inéditas.

El contraste de resultados en la industria

La compañía atraviesa una etapa de reestructuración profunda en sus divisiones creativas. Las salas de cine atestiguaron el éxito arrollador de Spider-Man: Un nuevo día, cinta que rompió los récords de taquilla. La pantalla chica proyecta un panorama radicalmente opuesto con cancelaciones de alto perfil.

Los directivos fulminaron la serie Wonder Man a pocos meses de su debut en enero. La producción ostentaba una renovación confirmada para una segunda temporada. El protagonista Yahya Abdul-Mateen II logró incluso una nominación al Emmy por su interpretación estelar en el programa.

Wonder Man solo tuvo una temporada. Foto: Marvel Studios

El histrión marcó un hito histórico para las adaptaciones de cómics en la televisión. El reconocimiento lo convirtió en el primer actor nominado al galardón por protagonizar producciones de acción real de Marvel y DC, tras su brillante paso por Watchmen en la señal de HBO.

La cúpula directiva cortó también el vuelo de Daredevil: Born Again. La ficción televisiva terminará definitivamente el año próximo con su tercera entrega. Los guionistas preparan un evento de despedida multitudinario con el reencuentro de los personajes originales del ensamble de The Defenders.

El cierre de la trilogía mágica y artificial

Los usuarios consumirán otros contenidos mientras aguardan la llegada de la nueva franquicia de espionaje británico. El proyecto VisionQuest aterrizará en los dispositivos de streaming el próximo miércoles 14 de octubre. La narrativa cerrará la trilogía iniciada por WandaVision y continuada por Agatha All Along.

El actor Paul Bettany retorna para encarnar al poderoso androide Vision. Los reportes apuntan a que el personaje se mantuvo oculto del mundo exterior tras sus últimas batallas. El protagonista interactuará de forma remota con otras inteligencias artificiales conocidas como Ultron, J.A.R.V.I.S. y F.R.I.D.A.Y..

VisionQuest cerrará la trilogía que inició en WandaVision. Foto: Marvel Studios

El calendario de estrenos separa a ambas producciones por una brecha temporal de cuatro años. La empresa productora llenará el vacío de contenido con los episodios finales de sus licencias veteranas. La estrategia busca oxigenar la marca frente al desgaste natural del subgénero heroico.

La incursión televisiva en el mundo de Zodiac proyecta un cambio de tono drástico para la corporación. Los realizadores exploran territorios alejados de la fórmula tradicional para captar a una demografía de consumidores más madura. El formato criminal exige un enfoque sobrio que la franquicia intentará dominar en pantalla.