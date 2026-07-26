Rihanna sorprende a Karina Torres con exclusivo regalo para La Casa de los Famosos México

A pocas horas del arranque de La Casa de los Famosos México 2026, Karina Torres sorprendió a sus seguidores al revelar el regalo que recibió por parte de Fenty Beauty, la reconocida firma de cosméticos creada por Rihanna.

A través de un video publicado en Instagram, la creadora de contenido mostró un paquete con diversos productos de maquillaje y cuidado de la piel, además de una carta personalizada con buenos deseos para esta nueva etapa en su carrera.

Foto: Instagram Karina Torres

¿Qué contenía el regalo de Fenty Beauty?

El obsequio incluía una selección de productos de belleza de la marca, pensados para el cuidado de la piel y el maquillaje. De acuerdo con lo compartido por Karina Torres, estos artículos podrían acompañarla durante su estancia en el reality, donde los participantes permanecen aislados del exterior durante varias semanas.

El paquete llamó la atención de sus seguidores, quienes destacaron que se trata de una de las marcas de belleza más reconocidas a nivel internacional.

Foto: Instagram Karina Torres

¿Qué decía el mensaje que recibió Karina Torres?

Además del kit de cosméticos, Fenty Beauty envió una carta en la que destacó la personalidad de la influencer y la autenticidad que, según la marca, la ha convertido en una figura cercana para millones de personas.

En el mensaje, el equipo de la firma señaló que el mejor estilo nace de quienes no tienen miedo de mostrarse tal como son y le deseó éxito en la experiencia que está por comenzar dentro del programa.

Asimismo, la marca le expresó su deseo de verla disfrutar esta nueva aventura y la animó a mantenerse fiel a su esencia durante toda la competencia.

Foto: Instagram Karina Torres

¿Por qué llamó la atención este detalle?

El gesto generó comentarios en redes sociales debido a que Fenty Beauty suele colaborar con personalidades de gran alcance e influencia en el mundo digital.

Para muchos de sus seguidores, el envío del exclusivo kit representa un reconocimiento al crecimiento que Karina Torres ha tenido como creadora de contenido y a la comunidad que ha construido en plataformas digitales.

Mientras se acerca el estreno de La Casa de los Famosos México 2026, la influencer continúa recibiendo muestras de apoyo de sus seguidores y ahora también de una de las marcas de belleza más importantes del mundo, previo al inicio de uno de los proyectos más importantes de su carrera.