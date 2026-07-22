Masad Al-Tamimi llegará a La Casa de los Famosos con respaldo legal 

El influencer y empresario Masad Al-Tamimi, reveló que se reunirá con sus abogados antes de ingresar a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, asegurando que busca estar preparado ante cualquier situación que pueda surgir dentro del reality.

Aunque el programa todavía no inicia transmisiones, el creador de contenido ya generó conversación entre los seguidores.

¿Por qué Masad Al-Tamimi causó polémica antes de entrar al reality?

Masad Al-Tamimi forma parte de la nueva generación de participantes confirmados para la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. Sin embargo, sus recientes declaraciones provocaron opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales.

Algunos internautas señalaron que las críticas forman parte de la dinámica del programa, pues la interacción del público y las opiniones sobre los habitantes suelen ser elementos importantes para el desarrollo del reality.

Foto: Instagram masadaltamimi1 Especial

A través de sus historias de Instagram, el influencer compartió que este miércoles 22 de julio tendría una reunión con su equipo legal para revisar posibles situaciones que podrían presentarse durante su participación en el programa.

Tengo una reunión con mis abogados para todas las cosas denunciables porque yo entro a ‘La Casa de los Famosos México’ y necesitan ellos control de todo. Si otras personas… ¡vámonos! No quiero chingu* y chingu* mi vida, de verdad”, dijo el empresario.

Con estas declaraciones, Masad dejó abierta la posibilidad de actuar legalmente en caso de considerar que alguna situación dentro o alrededor del reality.

Masad Altamimi Especial

¿Quién es Masad Al-Tamimi?

Originario de Arabia Saudita, Masad Al-Tamimi ganó reconocimiento en plataformas digitales como Instagram y TikTok, donde comparte contenido relacionado con humor, ejercicio y su estilo de vida.

El creador de contenido también llamó la atención en México por su relación sentimental con la influencer Melissa Navarro. Tras su separación, ella realizó señalamientos relacionados con presunta violencia psicológica y manipulación emocional, acusaciones que forman parte de la conversación pública alrededor del influencer.

Foto: Instagram masadaltamimi1

¿Cuándo inicia La Casa de los Famosos México?

La nueva edición del reality comenzará el próximo domingo 26 de julio a las 20:30 horas, con Galilea Montijo como conductora principal de las galas.

Además, Odalys Ramírez y Diego de Erice estarán al frente de las galas diarias, mientras que Wendy Guevara y Ricardo Margaleff participarán en las pre y postgalas. Por su parte, Marie Claire Harp será la encargada de la conducción digital.

La lista de celebridades que formarán parte de esta nueva temporada está integrada por:

La cuarta temporada promete convertirse nuevamente en uno de los programas más comentados, con una mezcla de personalidades que buscarán conquistar al público desde dentro de la casa.

La lista de celebridades que formarán parte de esta nueva temporada está integrada por:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Masad Al-Tamimi

Arantza Ruiz

Ese Pérez

Federico Vigevani

Brianda Dayanara

Memo Schutz

Yanet García

La cuarta temporada promete convertirse nuevamente en uno de los programas más comentados, con una mezcla de personalidades que buscarán conquistar al público.