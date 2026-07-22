¿Fue a propósito? Así reaccionó Karina Torres al ver su nuevo corte de cabello

A solo unos días de ingresar a La Casa de los Famosos México 2026, Karina Torres se convirtió en tendencia por el radical cambio de imagen que mostró en redes sociales.

La influencer acudió al salón de belleza de su amiga Yumi Kay para preparar su cabello antes del encierro, pero el resultado desató una ola de críticas, memes y hasta teorías sobre un supuesto sabotaje.

Karina Torres revela su nuevo look



Karina compartió con entusiasmo el resultado de su transformación a través de sus redes sociales. Sin embargo, la reacción del público fue muy distinta a la que esperaba.

Usuarios aseguraron que Karina habría sido víctima de un supuesto sabotaje antes del reality. IG karina.torrea

Su nueva melena, considerablemente más corta, provocó cientos de comentarios de usuarios que aseguraban que el corte no la favorecía y que no era la mejor opción para alguien que está a punto de permanecer frente a las cámaras las 24 horas del día.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y comenzaron a circular acompañadas de memes y opiniones divididas.

Mientras algunos consideraban que el look necesitaba algunos ajustes, otros fueron mucho más lejos y aseguraron que la influencer había sido víctima de un supuesto "sabotaje".

¿Las Perdidas sabotearon a Karina Torres?

La polémica escaló cuando varios internautas señalaron directamente a Yumi Kay, amiga de Karina y propietaria del salón donde se realizó el cambio de imagen.

La influencer respondió a las críticas tras mostrar su radical cambio de imagen. IG karina.torrea

En redes sociales aparecieron comentarios asegurando que "la desgraciaron", "le hicieron la gatada" o incluso que el corte había sido realizado intencionalmente para perjudicarla antes de entrar al exitoso reality de Televisa.

La teoría cobró fuerza debido a la enorme exposición mediática que tendrá Karina dentro del programa y porque cualquier detalle relacionado con su imagen será observado por millones de espectadores.

No obstante, hasta el momento no existe ninguna evidencia que respalde esas especulaciones y todo quedó únicamente en interpretaciones de los usuarios.

¿Por qué Karina Torres decidió cortarse el cabello antes del reality?

Lejos de mostrarse molesta o preocupada por los comentarios negativos, Karina Torres decidió explicar personalmente el motivo detrás de su nuevo look.

La integrante de Las Perdidas explicó por qué decidió cortar su cabello. IG karina.torrea

La influencer aclaró que el corte no fue un accidente ni un error, sino parte de una estrategia previamente planeada para facilitar el uso de extensiones de clip durante su estancia en La Casa de los Famosos México.

Según explicó, su intención es entrar al reality utilizando inicialmente su cabello natural y recurrir a las extensiones únicamente cuando lo considere necesario durante las galas o eventos especiales.

También comentó que su melena anterior no tenía una forma definida y que era necesario realizar algunos ajustes para que las extensiones pudieran colocarse correctamente.

Con ello, dejó claro que el resultado que circula actualmente no corresponde a su imagen definitiva.

Karina Torres lista para La Casa de los Famosos México 2026

Más allá de la controversia, Karina Torres continúa preparándose para una de las experiencias más importantes de su carrera. La influencer fue confirmada como una de las habitantes de La Casa de los Famosos México 2026, cuya nueva temporada promete convertirse en uno de los eventos televisivos más comentados del año.

La polémica convirtió a Karina Torres en una de las participantes más comentadas antes del estreno del reality. IG karina.torrea

Fiel a su estilo, Karina ha adelantado que no seguirá estrategias elaboradas y que simplemente mostrará su verdadera personalidad frente a las cámaras. Incluso ha reconocido que su carácter espontáneo y la falta de sueño podrían ocasionarle algunos enfrentamientos con otros participantes.

Además, reveló que piensa aprovechar una habilidad que pocos conocen: está titulada como estilista profesional y no descarta convertirse en la peluquera oficial de la casa, ayudando a sus compañeros con peinados, tintes o cambios de imagen durante el encierro.

Por ahora, la polémica alrededor de su corte de cabello solo ha incrementado la expectativa por verla dentro del reality.