¡Cambió de horario! ¿A qué hora empieza La Casa de los Famosos México 2026?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México está por comenzar y lo hará con un ajuste importante en su horario. El reality abrirá sus puertas este domingo 26 de julio de 2026, con 15 habitantes confirmados, hasta el momento, para convivir las 24 horas dentro de la casa más famosa de México.

Para esta nueva entrega regresan Galilea Montijo, Odalys Ramírez, Diego de Erice, Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp, quienes formarán parte de las galas, pregalas, postgalas y transmisiones digitales del programa.

A diferencia de temporadas anteriores, el estreno tendrá una pregala antes de la emisión principal, por lo que los fans podrán seguir el arranque desde más temprano a través de ViX.

¿A qué hora empieza La Casa de los Famosos México 2026 por ViX?

La pregala de La Casa de los Famosos México 2026 comenzará este domingo 26 de julio a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, únicamente por ViX.

Wendy Guevara y Ricardo Margaleff serán los encargados de abrir la transmisión previa, donde se espera que compartan detalles del estreno, el ambiente antes del ingreso de los habitantes y algunos momentos rumbo a la primera gala.

Además, ViX mantendrá la transmisión 24/7 del reality, por lo que los suscriptores podrán seguir lo que ocurra dentro de la casa durante todo el día.

Dinámicas en la semana de La Casa de los Famosos IG

¿A qué hora empieza La Casa de los Famosos México 2026 por televisión abierta?

La gala de estreno comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por Las Estrellas. Esta será la transmisión principal conducida por Galilea Montijo, donde se presentará oficialmente a los habitantes y arrancará la convivencia dentro de la casa.

Al terminar la gala, alrededor de las 23:00 horas, comenzará la postgala, espacio en el que se comentarán los primeros momentos del reality con un tono más relajado e invitados especiales.

¿Dónde ver La Casa de los Famosos México 2026?

El estreno podrá verse por Las Estrellas en televisión abierta y por ViX en streaming. La plataforma será la opción para quienes quieran seguir la pregala y la transmisión 24/7.

El arranque de la cuarta temporada será clave para conocer la dinámica inicial, los primeros grupos dentro de la casa y las estrategias de los famosos que buscarán mantenerse dentro del reality durante varias semanas.

bgpa