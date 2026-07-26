Muere el padre de Gema Garoa horas antes de su posible ingreso a La Casa de los Famosos

La actriz mexicana Gema Garoa enfrenta un difícil momento personal tras el fallecimiento de su padre, David García Chavira, una noticia que comenzó a circular durante el fin de semana en redes sociales y que más tarde fue confirmada por el periodista de espectáculos Alex Kaffie.

Hasta el momento, Gema de 35 años no ha emitido ningún comunicado sobre la pérdida de su padre, por lo que se desconocen detalles sobre las circunstancias del deceso.

Foto: Instagram Gema Garoa

¿Cómo se dio a conocer la noticia?

Las primeras versiones surgieron en cuentas dedicadas a la información de espectáculos. Posteriormente, la cuenta La Comadrita publicó que el padre de una famosa identificada con las iniciales "GG" había fallecido y señaló que esa celebridad sería presentada como habitante de La Casa de los Famosos México durante la gala de estreno.

Horas después, Alex Kaffie confirmó que se trataba de Gema Garoa, lo que hizo que su nombre rápidamente se colocara entre las principales tendencias en redes sociales.

Incluso, en uno de los mensajes difundidos se mencionó que la actriz presuntamente ya se encontraba aislada como parte del proceso previo al inicio del reality cuando recibió la noticia del fallecimiento de su padre.

Foto: Instagram Gema Garoa

¿De qué murió el padre de Gema Garoa?

Hasta ahora no se ha informado la causa de la muerte de David García Chavira. La familia tampoco ha compartido información adicional, ya que Gema Garoa ha mantenido su vida privada lejos del foco público.

Entre los pocos datos que se conocen, trascendió que David García Chavira nació en 1956 y falleció durante julio de 2026.

La actriz tampoco ha realizado publicaciones relacionadas con esta pérdida. De hecho, su actividad más reciente en Instagram corresponde al pasado 12 de julio, cuando compartió un video dedicado a su gato, acompañado del mensaje: "Es que yo lo amo".

¿Entrará Gema Garoa a La Casa de los Famosos México?

Aunque desde hace varias semanas el nombre de Gema Garoa aparece entre los posibles integrantes de la nueva temporada del reality, la producción encabezada por Rosa María Noguerón, no ha confirmado oficialmente su participación.

Como ocurre en cada edición, algunos habitantes permanecen en secreto hasta el estreno o son revelados durante la transmisión inaugural, por lo que aún no existe certeza sobre si la actriz formará parte del programa.

Foto: Instagram Gema Garoa

En caso de que finalmente sea presentada como concursante, quedará por verse si decide ingresar a la competencia mientras atraviesa este complicado momento familiar o si opta por permanecer fuera del proyecto para vivir su duelo junto a sus seres queridos. Por ahora, todo permanece en el terreno de la especulación, a la espera del anuncio oficial de la producción.