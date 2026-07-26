Karol G sufre percance en pleno concierto por falla en el escenario; ¿qué pasó?

Karol G vivió un percance durante uno de sus conciertos en Chicago, luego de que una plataforma del escenario presentara una falla mientras la cantante era llevada hacia la zona de camerinos. El momento fue captado por asistentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La colombiana arrancó su gira Viajando Por El Mundo Tropitour con sus primeras fechas en Estados Unidos. Aunque el inicio fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, la segunda noche llamó la atención por un incidente técnico que ocurrió en pleno show.

Durante la presentación del sábado 25 de julio en el Soldier Field de Chicago, la plataforma encargada de bajar a Karol G se detuvo a medio camino, por lo que la intérprete quedó atrapada durante unos minutos frente al público.

¿Qué le pasó a Karol G en su concierto?

El percance ocurrió cuando Karol G usaba una plataforma de acceso al camerino. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el mecanismo comenzó a descender, pero se detuvo antes de completar el recorrido.

Karol G regala viaje de luna de miel a una pareja durante concierto Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Lejos de mostrar molestia, la cantante tomó el momento con humor. Mientras esperaba a que su equipo resolviera la falla, entró y salió de la plataforma, interactuó con el público y cantó parte del tema que sonaba de fondo.

La reacción de la llamada Bichota provocó gritos y aplausos entre sus fans, quienes celebraron la forma en que improvisó ante el problema técnico. Minutos después, integrantes de su equipo la auxiliaron para bajar de la plataforma de forma segura y continuar con el espectáculo.

¿Cuál es el estado de salud de Karol G?

Hasta el momento, no se ha reportado que Karol G haya sufrido alguna lesión por el incidente. La cantante pudo salir de la plataforma con apoyo de su equipo y el momento quedó como una anécdota dentro del arranque de su nueva gira.

En redes sociales, varios fans destacaron que la artista mantuvo la calma y aprovechó el contratiempo para convivir con el público, en lugar de detener por completo la presentación.

¿Cuándo viene Karol G a México?

La gira Viajando Por El Mundo Tropitour continuará con fechas en Canadá, Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco, El Paso, Nueva York y Miami.

En México, Karol G tiene programadas presentaciones en noviembre. La cantante se presentará los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey, y los días 13, 14 y 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.