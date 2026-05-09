Rihanna, a través de redes sociales, mostró que el amor por sus hijos lo lleva tatuado en la piel. ¡Literal! Pero lo que muchos aplauden, otros lo critican. ¿Qué hace que el diseño elegido por la cantante sea tan controversial?

Según registros documentados por expertos en psicología del desarrollo de la Clínica Mayo, el refuerzo de la identidad infantil a través del arte parental fortalece el vínculo afectivo y la seguridad del menor.

¡Rihanna se tatúa un dibujo de sus hijos! ¿Tú lo harías? Instagram

El nuevo tatuaje de Rihanna: garabatos que valen oro

La fundadora de Fenty Beauty sorprendió al mundo al mostrar un diseño de gran tamaño en su muslo. No se trata de un retrato realista, sino de trazos abstractos y coloridos realizados por sus pequeños.

¿Por qué el diseño infantil de Rihanna genera debate?

La controversia surge porque el tatuaje imita fielmente "garabatos" (dibujos realizados por niños en sus primeras etapas de desarrollo motor). Para algunos es una obra maestra sentimental; para otros, una elección estética arriesgada.

Esta técnica, conocida en el mundo del arte corporal como ignorant style (estilo ignorante o simplista), busca capturar la crudeza y la honestidad del trazo humano sin filtros profesionales.

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La ciencia detrás de los tatuajes con significado familiar

El acto de tatuarse la obra de un hijo no es solo una moda entre celebridades como Rihanna o Angelina Jolie. Es una forma de "externalización afectiva" (representar sentimientos internos en el mundo exterior).

Expertos en sociología de la Universidad de Oxford sugieren que el cuerpo humano se está convirtiendo en un lienzo biográfico. Esto permite que las memorias efímeras de la infancia se vuelvan permanentes.

¿Cómo cuidar un tatuaje de colores en pieles ricas en melanina?

Rihanna ha demostrado que la pigmentación de la piel no es barrera para colores vibrantes. Sin embargo, requiere una hidratación profunda y el uso constante de bloqueador solar para evitar la oxidación del pigmento.

Es vital elegir tintas de alta calidad que no contengan metales pesados. La seguridad dermatológica es primordial cuando se decide intervenir el órgano más grande del cuerpo con diseños de gran escala.

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¿Tú te harías un diseño creado por tus hijos?

La tendencia está creciendo en plataformas como TikTok, donde padres jóvenes replican la iniciativa de la cantante barbadense. Es un movimiento que prioriza la conexión emocional sobre la perfección visual clásica.

Antes de seguir esta tendencia, considera la ubicación y el tamaño. Un tatuaje es un compromiso de por vida que cuenta una historia personal que no siempre necesita la aprobación del público general.

Honrar a la familia a través del arte es una decisión profundamente íntima que empodera tu narrativa personal. Rihanna ha elegido la piel como su diario de vida, recordándonos que la belleza reside en el ojo de quien ama.