Mariana Ochoa habría revelado que entrará a La Casa de los Famosos horas antes del estreno

Mariana Ochoa volvió a encender los rumores sobre su posible participación en La Casa de los Famosos México 2026. La exintegrante de OV7 compartió un video en redes sociales que, para varios seguidores del reality, habría revelado antes de tiempo su entrada como una de las habitantes sorpresa.

El clip fue publicado la mañana de este 26 de julio, horas antes del estreno de la nueva temporada. Aunque la cantante no mencionó directamente el nombre del programa, sus palabras y el lugar desde donde grabó fueron interpretados como una señal clara de que formará parte del reality.

“Ahora sí no tienes pretexto para perderte el 24/7 de un programa muy conocido porque van a haber muchas sorpresas. Yo te mando muchos besos y espera muchas sorpresas”, dijo Mariana Ochoa entre risas.

¿Mariana Ochoa estará en La Casa de los Famosos México 2026?

La frase llamó la atención porque hace referencia al formato 24/7 de La Casa de los Famosos México, donde los participantes son grabados durante todo el día mientras conviven dentro de una misma casa.

Además, algunos usuarios señalaron que Mariana Ochoa aparecía en una habitación similar a la de un hotel, lo que generó más sospechas. Antes de entrar al reality, los habitantes suelen permanecer aislados como parte de la preparación del programa.

Otro detalle que no pasó inadvertido fue el cuadro que aparecía al fondo del video. En redes, varios fans lo compararon con el que se vio en grabaciones de otros participantes ya confirmados, como Aldo Rendón y Cynthia Klitbo.

Mariana Ochoa

Aunque la cantante no dio detalles de un contrato ni confirmó de manera abierta su ingreso, para muchos seguidores el mensaje funcionó como una pista suficiente.

Fans sospechaban de Mariana Ochoa desde antes

La posible participación de Mariana Ochoa ya era comentada por los fans desde días atrás, después de que el programa compartió pistas sobre algunos habitantes sorpresa. Entre esas señales, varios usuarios creyeron encontrar referencias a la cantante y actriz.

Por eso, su video terminó por reforzar una teoría que ya circulaba en redes sociales. Sin embargo, hasta que la producción lo anuncie dentro de la gala de estreno, su entrada debe tomarse como una versión no confirmada oficialmente.

También surgieron dudas sobre si la famosa podría recibir alguna sanción por adelantar información del programa, ya que este tipo de realities suelen manejar contratos de confidencialidad. Hasta ahora no se ha informado que exista una multa o consecuencia para la cantante.

Mariana Ochoa

Mariana Ochoa y Aldo Rendón podrían protagonizar tensión dentro de la casa

La posible llegada de Mariana Ochoa también generó comentarios por una vieja declaración de Aldo Rendón, quien en el pasado dijo que “no soporta” a la cantante. Ella, por su parte, respondió en su momento que no sabía quién era.

Este antecedente ya hizo que algunos fans comenzaran a imaginar los primeros roces dentro de la casa, en caso de que ambos coincidan como habitantes de la cuarta temporada.

La Casa de los Famosos México 2026 arranca este domingo 26 de julio. La pregala comenzará a las 20:00 horas por ViX, mientras que la gala principal se transmitirá a las 20:30 horas por Las Estrellas.