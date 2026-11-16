Selena Gomez ya no enfrentará la demanda por presunto fraude que inversionistas presentaron en su contra por los problemas financieros de Wondermind, la empresa de salud mental que fundó junto con su madre, Mandy Teefey, y la empresaria Daniella Pierson.

De acuerdo con documentos judiciales, los demandantes decidieron retirar voluntariamente el caso en su totalidad, casi tres meses después de haber iniciado el proceso legal.

La decisión se produjo después de que los abogados de la cantante solicitaran desestimar las acusaciones, al considerar que no existían elementos para responsabilizarla de las presuntas irregularidades financieras y administrativas de la compañía.

"Selena está satisfecha con la desestimación del caso y espera dejar atrás este asunto", declaró su abogado, Mathew S. Rosengart, en un comunicado enviado a People.

¿Por qué retiraron la demanda contra Selena Gomez?

Según los documentos consultados por People, los inversionistas presentaron una notificación para retirar voluntariamente la demanda en su totalidad y con carácter definitivo.

Esto significa que el proceso concluye sin que los demandantes puedan volver a presentar las mismas reclamaciones en ese litigio; sin embargo, la decisión no equivale a una sentencia judicial que determine si existió o no fraude, pues fueron los propios demandantes quienes desistieron de continuar con el procedimiento.

El caso había comenzado el 13 de agosto de 2026, cuando dos empresas inversionistas, Wondermind SRS 44 LLC y Bespoke Wondermind LLC, presentaron una demanda contra Gomez, su madre y Daniella Pierson.

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Los demandantes aseguraban haber invertido aproximadamente 1.2 millones de dólares en Wondermind, bajo expectativas sobre el crecimiento de la compañía, su infraestructura y la participación de la cantante en el proyecto.

Posteriormente, el 26 de agosto, el equipo legal de Gomez presentó una moción para solicitar que se retiraran las acusaciones en su contra.

Rosengart sostuvo entonces que las afirmaciones de los inversionistas eran contradictorias y carecían de fundamentos suficientes para establecer una responsabilidad de su clienta.

¿De qué acusaban a Selena Gomez y a su madre?

La controversia surgió por los problemas financieros de Wondermind, una plataforma creada para ofrecer contenidos y herramientas relacionadas con la salud mental.

De acuerdo con la demanda, los inversionistas recibieron información sobre una empresa que supuestamente contaba con los recursos, las alianzas comerciales y la capacidad necesaria para convertirse en un negocio rentable.

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Entre las iniciativas prometidas se encontraban una aplicación móvil, acuerdos comerciales y diferentes productos relacionados con el bienestar emocional.

Sin embargo, los demandantes aseguraron que algunos de esos proyectos nunca se concretaron y que desconocían las dificultades financieras que atravesaba la compañía.

También afirmaron que Selena Gomez había sido presentada como una figura importante para el crecimiento de Wondermind, debido a su popularidad internacional y a la posibilidad de promocionar sus servicios mediante sus redes sociales.

Los inversionistas argumentaban que esa participación no se había materializado conforme a sus expectativas y que no recibieron información suficiente sobre los problemas internos del negocio.

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¿Qué respondió Selena Gomez a las acusaciones?

La defensa de la cantante sostuvo que Selena Gomez nunca estuvo encargada de las operaciones diarias de Wondermind, aunque sí había invertido dinero y mantenía una participación minoritaria en la empresa.

Según los argumentos presentados por Rosengart, la administración correspondía a Mandy Teefey y Daniella Pierson, quienes desempeñaban funciones como codirectoras ejecutivas e integrantes del consejo de administración.

Por su parte, Gomez colaboraba como consultora y recibió el título de directora de Impacto, una posición relacionada con la promoción y los objetivos sociales del proyecto.

El abogado señaló que la actriz había decidido apoyar el emprendimiento de su madre, pero que eso no significaba que tuviera responsabilidad directa sobre las decisiones operativas y financieras.

Además, rechazó que la protagonista de Only Murders in the Building hubiera participado en algún fraude y cuestionó que los inversionistas la incluyeran en el procedimiento.

Daniella Pierson también negó anteriormente las acusaciones en declaraciones al periódico The New York Times, mientras que Mandy Teefey no había ofrecido comentarios públicos sobre la demanda.

¿Qué pasó con Wondermind, la empresa de salud mental de Selena Gomez?

Wondermind fue fundada en 2021 por Selena Gomez, Mandy Teefey y Daniella Pierson, y comenzó a operar públicamente en 2022 con el objetivo de ofrecer herramientas para mejorar la salud mental.

El proyecto buscaba promover contenidos educativos, entrevistas, materiales digitales y conversaciones sobre bienestar emocional, una causa que Gomez ha apoyado públicamente durante varios años.

Sin embargo, la compañía comenzó a enfrentar dificultades económicas que fueron documentadas por diferentes medios.

Selena Gomez busca quedar fuera de la demanda por presunto fraude contra Wondermind. IG selenagomez

En mayo de 2025, Forbes informó que Wondermind había tenido problemas para pagar los salarios de sus empleados, mientras que una investigación posterior de The Cut abordó las tensiones internas y los cuestionamientos sobre su administración.

Una fuente cercana a la cantante aseguró entonces a People que Gomez había invertido millones de dólares a lo largo de los años y que, al conocer las dificultades financieras, realizó nuevas aportaciones para ayudar a cubrir los pagos.

También señaló que Mandy Teefey había recurrido a un préstamo personal para apoyar la continuidad del proyecto.

Con el retiro definitivo de la demanda, concluye el proceso legal iniciado por los inversionistas en agosto de 2026, aunque la decisión judicial no establece por sí misma una conclusión sobre las acusaciones que dieron origen al conflicto.