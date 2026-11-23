La muerte de Julián Figueroa, ocurrida en abril de 2023, continúa siendo un tema doloroso para Maribel Guardia, quien ahora enfrenta la posibilidad de que exista una grabación de su hijo después de su fallecimiento.

La actriz expresó su preocupación ante las declaraciones de un periodista de espectáculos que asegura haber visto el material. La situación llegó al terreno legal, pues la familia busca esclarecer qué ocurrió con las supuestas imágenes y quiénes podrían tenerlas.

Maribel Guardia pide investigar supuesto video de Julián Figueroa

Maribel Guardia solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigar la presunta existencia de un video del cuerpo sin vida de su hijo, Julián Figueroa, quien falleció el 9 de abril de 2023.

La petición surgió después de que el periodista Gabriel Cuevas afirmara haber visto una grabación que supuestamente fue ofrecida a terceros cuando los restos del cantante se encontraban en una funeraria.

De acuerdo con la información difundida, el equipo legal de la actriz busca que el comunicador sea citado a declarar en calidad de testigo para conocer las circunstancias en las que tuvo acceso al material.

El objetivo es determinar si las imágenes realmente existen, identificar a las personas que habrían intentado comercializarlas y establecer si se cometió alguna irregularidad durante el manejo del cuerpo del artista.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Maribel Guardia reconoció que la posibilidad de que alguien haya grabado a su hijo después de su muerte representa uno de sus mayores temores.

“Muy, muy, muy feo, pero no quisiera hablar de eso. Pero es que sí, es la peor de mis pesadillas. De todas las mamás que le hayan hecho un video a tu hijo”, expresó.

La actriz explicó que esta preocupación surgió desde los primeros momentos posteriores al fallecimiento de Julián, debido a los casos de figuras públicas cuyas imágenes han circulado sin autorización después de morir.

“Yo siempre tuve, cuando pasó eso pensé, Dios mío, es que a todos les hacen videos”, comentó al recordar el temor que experimentó durante aquellos días.

Guardia también mencionó que ha conocido situaciones en las que se difunden grabaciones realizadas durante procedimientos relacionados con el fallecimiento de personas famosas.

“Hay unos videos devastadores que creo que es la pesadilla más grande para una mamá”, añadió la cantante al referirse a la posibilidad de que existan imágenes de su hijo.

Hasta el momento, la existencia de la grabación no ha sido confirmada públicamente por las autoridades, por lo que las declaraciones del reportero forman parte de la información que la familia busca esclarecer.

Maribel Guardia solicitó a la Fiscalía investigar un supuesto video del cuerpo de su hijo Julián Figueroa, fallecido en 2023. IG maribelguardia

¿Qué dijo Gabriel Cuevas sobre el supuesto video de Julián Figueroa?

El periodista de espectáculos Gabriel Cuevas aseguró que tuvo conocimiento del material en abril de 2023, cuando personas no identificadas presuntamente intentaban vender imágenes relacionadas con el fallecimiento de Julián Figueroa.

Según su relato, una persona lo invitó a subir a un automóvil y le mostró una grabación desde una computadora portátil, mientras le explicaba que el archivo estaba siendo ofrecido para su venta.

“Una persona me sube a su auto y saca la computadora y me dice, ¿quieres ver esto? Nos están vendiendo este material”, contó el comunicador al explicar cómo ocurrió el encuentro.

Cuevas sostuvo que el contenido correspondía a un video del cantante fallecido, aunque aclaró que él no participó en ninguna operación para adquirir las imágenes.

“Yo cuento que vi un video de Julián”, afirmó al defender la versión que había dado a conocer sobre lo sucedido en las inmediaciones del establecimiento funerario.

El reportero también señaló que no conserva una copia del archivo y que la grabación no le fue ofrecida directamente para su compra, sino que otra persona se la mostró.

Ante la posibilidad de ser llamado por las autoridades, Cuevas aseguró que está dispuesto a explicar lo ocurrido y proporcionar la información que recuerda sobre aquel encuentro.

“Es lo que yo voy a decir si a mí me buscan porque no mentí. Si mi testimonio puede sumar en algo, lo voy a decir”, declaró.

El periodista agregó que no tiene inconveniente en comparecer ante el Ministerio Público y sostuvo que su intención al hablar del tema fue señalar posibles irregularidades relacionadas con el manejo de imágenes de personas fallecidas.

Su testimonio podría ayudar a establecer dónde se encontraba el archivo, quién lo mostró y si existen elementos que permitan identificar a las personas que presuntamente intentaron comercializarlo.

Maribel Guardia recordó el dolor por la muerte de Julián Figueroa y expresó su temor ante la posible existencia de un video. IG maribelguardia

¿Qué hará Maribel Guardia si se confirma la existencia del video?

La defensa de Maribel Guardia aclaró que la solicitud para citar a Gabriel Cuevas no representa una acusación contra el periodista, sino una diligencia para obtener información sobre la presunta grabación.

La actriz explicó que corresponde a las autoridades determinar si el material existe y establecer qué acciones deben realizarse en caso de localizarlo.

“Lo va a hacer la Fiscalía y no es nada contra el reportero, pero pues es para ver si de verdad existe este video”, señaló Guardia.

Por su parte, el abogado Alonso Beceiro solicitó que el testimonio del comunicador permita obtener datos sobre el posible origen de las imágenes y los dispositivos en los que pudieron almacenarse.

La familia también busca que cualquier archivo localizado sea revisado por especialistas para determinar si contiene información relevante sobre las circunstancias del fallecimiento del cantante.

Maribel Guardia busca esclarecer si existe una grabación del cuerpo de Julián Figueroa, fallecido en abril de 2023. IG maribelguardia

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, explicó que la petición presentada ante la Fiscalía pretende que las autoridades investiguen la existencia del material y evalúen su posible utilidad.

“Se hizo la petición a la Fiscalía de que indaguen y que lo busquen y que lo encuentren, que lo valoren ellos y que lo utilicen para lo que sirva dentro de la investigación”, declaró.

Chacón añadió que, si la grabación no contiene información útil para las diligencias, también debe investigarse quién la realizó y bajo qué circunstancias fue obtenida.

“Si es que sirve para algo, y si no, pues que se deseche y que se busque el responsable porque evidentemente es un video ilícito”, sostuvo.

La posible responsabilidad de quienes hayan captado o difundido las imágenes dependerá de lo que establezca la investigación y de las disposiciones legales aplicables.