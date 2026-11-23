Después de 16 años de ausencia, Ben Stiller y Robert De Niro regresan a los cines con La nueva Focker, la cuarta película de la franquicia de comedia que comenzó en el año 2000 con La familia de mi novia y que ahora incorpora a Ariana Grande.

La historia retoma los conflictos de una familia que nunca ha tenido demasiada facilidad para aceptar a sus nuevos integrantes. Sin embargo, esta vez los personajes deberán enfrentar una situación diferente que cambiará la relación entre Greg Focker y su suegro, Jack Byrnes.

Ben Stiller, Robert De Niro y Ariana Grande protagonizan La nueva Focker, que se estrena en México el 26 de noviembre. IG nerksnews

De esto trata La nueva Focker con Ben Stiller y Ariana Grande

La nueva Focker, cuyo título original es Focker-In-Law, continúa la historia de Greg Focker, interpretado por Ben Stiller, quien ahora enfrenta una nueva etapa familiar después de convertirse en padre de dos hijos adultos.

El conflicto comienza cuando Henry Focker, interpretado por Skyler Gisondo, presenta a su novia Olivia Jones, a quien da vida Ariana Grande, y anuncia que tiene intenciones de pedirle matrimonio.

Aunque la noticia debería ser motivo de celebración, Greg comienza a desconfiar de la joven y considera que no es la persona adecuada para compartir su vida con Henry.

Olivia tampoco es una mujer fácil de intimidar. Antes de dedicarse al entrenamiento personal y a trabajar como coach de vida, fue negociadora de rehenes del FBI, una profesión que le permitió desarrollar habilidades para enfrentar situaciones de presión.

Su personalidad y experiencia profesional provocan que Greg se sienta amenazado por la posibilidad de que su hijo tome una decisión equivocada, por lo que comienza a cuestionar las verdaderas intenciones de su futura nuera.

La situación se complica porque Jack Byrnes, el personaje de Robert De Niro, parece tener una opinión completamente diferente sobre Olivia y se muestra encantado con la posibilidad de integrarla a la familia.

Mientras Greg intenta descubrir si la joven es la pareja indicada para Henry, sus sospechas generan enfrentamientos y malentendidos que recuerdan los problemas que él mismo vivió cuando conoció a los padres de su esposa.

La película también reúne a la familia durante las celebraciones por el cumpleaños número 80 de Jack, un encuentro que sirve como escenario para los nuevos conflictos entre sus integrantes.

Robert De Niro y Ariana Grande comparten escena en La nueva Focker, donde Olivia Jones busca integrarse a la familia. Universal Pictures

¿Cómo se conecta La nueva Focker con las películas anteriores?

Para entender la relación entre los personajes, hay que regresar al año 2000, cuando se estrenó La familia de mi novia, la primera entrega de la franquicia protagonizada por Ben Stiller y Robert De Niro.

En aquella película, Greg Focker era un enfermero que viajaba para conocer a los padres de su novia Pam Byrnes, interpretada por Teri Polo, con la intención de obtener su aprobación antes de pedirle matrimonio.

Sin embargo, el encuentro se complicaba por la personalidad de Jack Byrnes, un exagente de la CIA que desconfiaba de Greg y lo sometía a distintas pruebas para determinar si era digno de formar parte de su familia.

Las sospechas de Jack, combinadas con los constantes accidentes y mentiras de Greg, dieron origen a una serie de situaciones incómodas que se convirtieron en la base de la franquicia.

El éxito de la primera película permitió desarrollar dos secuelas que ampliaron la historia familiar y presentaron nuevos conflictos entre sus protagonistas.

Las entregas anteriores son las siguientes.

La familia de mi novia (2000): Greg conoce a Jack Byrnes e intenta ganarse su confianza antes de casarse con Pam.

Greg conoce a Jack Byrnes e intenta ganarse su confianza antes de casarse con Pam. Los Fockers, la familia de mi esposo (2004): Las familias de Greg y Pam se conocen, lo que provoca nuevos enfrentamientos entre sus padres.

La familia de mi novia 3 (2010): Greg y Pam ya tienen hijos, pero Jack continúa cuestionando las decisiones de su yerno.

La cuarta película se desarrolla años después de los acontecimientos de la tercera entrega, cuando los hijos de Greg y Pam ya crecieron y comenzaron a tomar sus propias decisiones.

La principal diferencia es que Greg Focker ahora ocupa el lugar de Jack Byrnes, pues se convierte en el padre desconfiado que intenta proteger a su hijo de una relación que considera poco conveniente.

Esta inversión de papeles recupera uno de los principales elementos de la franquicia, pero modifica la relación entre los personajes al colocar a Greg frente a los mismos problemas que enfrentó su suegro.

Además, Jack ya no es el único responsable de decidir quién merece entrar a su famoso círculo de confianza, pues ahora observa cómo Greg intenta ejercer ese mismo control sobre la vida sentimental de Henry.

Ben Stiller regresa como Greg Focker en La nueva Focker, donde ahora deberá enfrentar los problemas de ser suegro. Universal Pictures

¿Quiénes regresan al reparto de La nueva Focker?

Una de las principales características de La nueva Focker es el regreso de buena parte del elenco original, que vuelve a interpretar a los personajes que participaron en las películas anteriores.

Ben Stiller retoma el papel de Greg Focker, mientras que Robert De Niro vuelve como Jack Byrnes, el exagente de la CIA que durante años mantuvo una relación complicada con su yerno.

También regresan Teri Polo como Pam Focker y Blythe Danner como Dina Byrnes, esposa de Jack y madre de Pam.

Otro de los actores que vuelve a la franquicia es Owen Wilson, quien interpreta a Kevin Rawley, el antiguo novio de Pam que apareció desde la primera película.

A ellos se suman nuevos integrantes que representan a una generación diferente de la familia.

El reparto también incluye a Eduardo Franco, conocido por su participación en Stranger Things, quien se incorpora a esta cuarta entrega de la comedia familiar.¿Cuándo se estrena La nueva Focker en México?

La nueva Focker se estrena el 26 de noviembre de 2026 en los cines de México, bajo la distribución de Paramount Pictures.

La película tiene una duración aproximada de una hora con 46 minutos y cuenta con clasificación B en México, por lo que está dirigida a adolescentes y adultos.