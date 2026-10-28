¿Se acerca Programa de protección para princesas 2? La verdad detrás de la foto de Selena Gomez y Demi Lovato

¡Delena está de vuelta! Selena Gomez y Demi Lovato sorprendieron a sus seguidores este miércoles al compartir una producción fotográfica que despertó la nostalgia de toda una generación.

Con vestidos de princesa, coronas y una composición que recuerda al póster de Programa de protección para princesas, las cantantes revivieron uno de los momentos más recordados de su paso por Disney Channel. Pero ¿este reencuentro significa que habrá una segunda parte de la película?

Selena Gomez y Demi Lovato recrean el póster de Programa de protección para princesas

La reunión forma parte de Still Making Each Other Blush, una colaboración entre las artistas y Rare Beauty, la marca de maquillaje fundada por Selena. Para acompañar las fotografías, Gomez escribió en redes sociales:

Selena Gomez y Demi Lovato revivieron la película de Disney Channel para una campaña de belleza. IG rarebeauty

Una vez princesa, siempre princesa”, una frase que bastó para emocionar a los fans que todavía recuerdan su historia como Carter Mason y la de Demi como la princesa Rosalinda.

En la imagen, Selena luce un vestido azul turquesa y una tiara, mientras Demi aparece con un vestido amarillo de detalles florales y una corona. Ambas posan sobre maletas verdes, en una recreación que remite directamente a la película estrenada en 2009.

Rare Beauty reúne a Selena Gomez y Demi Lovato en una campaña nostálgica

La campaña no se limita a recuperar la estética de la cinta. También evoca los videos espontáneos que las artistas grababan juntas durante su adolescencia, cuando compartían con sus seguidores momentos de su amistad fuera de las cámaras.

Con vestidos de princesa, coronas y maletas verdes, Selena Gomez y Demi Lovato recrearon una de las imágenes más recordadas de su película de 2009. IG rarebeauty

Demi se sumó a la celebración con un video que recupera aquel estilo y escribió: “Dieciocho años después, Delena vuelve con un vlog y sí, todavía se hacen sonrojar la una a la otra (¡y a nosotros también!)”.

El nombre de la campaña, Still Making Each Other Blush, se traduce como “Todavía nos hacemos sonrojar” y acompaña el lanzamiento del Delena Soft Pinch Blush Bundle, un set de edición limitada que reúne dos tonos del popular rubor líquido de Rare Beauty.

El paquete incluye Hope, un malva nude elegido por Selena, y Virtue, un beige con matices durazno favorito de Demi, además de una brocha para aplicar el producto. Así, la colaboración convierte los recuerdos compartidos en una propuesta comercial que conecta belleza y nostalgia.

Rare Beauty reunió a las estrellas de Programa de protección para princesas para lanzar el set Delena Soft Pinch Blush Bundle, inspirado en su amistad. IG rarebeauty

La producción también incluye referencias a la estética Y2K, fotografías de su infancia y guiños a sus primeros años en Barney & Friends, el programa infantil donde se conocieron cuando tenían alrededor de siete años.

Así ha cambiado la amistad de Selena Gomez y Demi Lovato

La historia de Selena y Demi comenzó mucho antes de que alcanzaran la fama internacional. Después de coincidir en Barney & Friends, ambas desarrollaron sus carreras en Disney Channel: Gomez protagonizó Los hechiceros de Waverly Place, mientras Lovato conquistó al público con Camp Rock y Sunny entre estrellas.

Still Making Each Other Blush es el nombre de la campaña que reúne a Selena Gomez y Demi Lovato y celebra los recuerdos de toda una generación. Foto: X @flatlinebizzlee

En 2009 protagonizaron Programa de protección para princesas, donde sus personajes construyeron una amistad en medio de una misión para proteger a Rosalinda de una amenaza contra su reino. Ese mismo año interpretaron juntas la canción One and the Same, que se convirtió en otro recuerdo de aquella etapa.

Sin embargo, su relación atravesó periodos de distanciamiento. En 2010, Demi respondió “Pregúntale a Taylor” cuando le preguntaron por Selena, una contestación que alimentó las especulaciones sobre una supuesta rivalidad relacionada con Taylor Swift.

Años después, ambas hablaron con mayor apertura sobre los cambios en su vínculo. En 2020, Lovato declaró a Harper’s Bazaar que ya no eran amigas, aunque expresó que seguía sintiendo cariño por Gomez y le deseaba lo mejor.

Tras años de distanciamiento, Selena Gomez y Demi Lovato atraviesan una nueva etapa en su amistad, que ahora también se refleja en una campaña de Rare Beauty. Foto: Redes sociales

Más recientemente, Demi explicó a ELLE que su relación ha tenido distintas etapas y que ahora pueden compartir tiempo y colaborar desde otro lugar.

Selena es alguien a quien siempre he amado y admirado. Es muy bonito estar en un momento en el que podemos colaborar en proyectos, pero también simplemente salir y pasar tiempo juntas”, afirmó.

¿Habrá una segunda parte de Programa de protección para princesas?

El reencuentro adquirió mayor relevancia en abril de 2026, cuando Selena asistió a una presentación de Demi durante su gira It’s Not That Deep Tour, en Orlando, Florida. Ambas se encontraron detrás del escenario y ese acercamiento abrió la posibilidad de colaborar en la campaña de Rare Beauty.

Aunque las fotografías despertaron rumores sobre una posible secuela, Selena Gomez y Demi Lovato no han anunciado oficialmente una segunda parte de Programa de protección para princesas. IMDb

Aunque las nuevas fotografías recuperan los personajes y la estética de la película, no se ha anunciado oficialmente una secuela de Programa de protección para princesas. Por ahora, el regreso de Delena solo ocurre a través de una campaña que celebra su historia compartida.