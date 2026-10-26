Adam Brody pide una Palestina libre; esto dijeron Erin Foster y Tovah Feldshuh de 'Nobody Wants This'

Las declaraciones de Adam Brody sobre Palestina provocaron reacciones dentro del equipo de Nobody Wants This: Erin Foster, creadora de la comedia de Netflix, manifestó que no comparte su postura, mientras que Tovah Feldshuh cuestionó las acusaciones de genocidio en una entrevista sobre Israel y la identidad judía.

Los comentarios surgieron después de que Brody hablara con GQ sobre la situación en Gaza. El actor, quien interpreta al rabino Noah Roklov, expresó su apoyo a una Palestina libre y calificó de genocidio lo que ocurre en el territorio palestino.

Aunque ambas entrevistas han sido relacionadas con las palabras del protagonista, las respuestas tuvieron tonos diferentes: Foster defendió la posibilidad de discrepar dentro del equipo, mientras que Feldshuh recurrió a una comparación con la propaganda de Hitler para rechazar esas acusaciones.

¿Qué dijo Adam Brody sobre Palestina?

Brody fijó su posición en una entrevista publicada por GQ el 25 de septiembre, en la que abordó su participación política. Reconoció que había discutido el tema en privado con mayor frecuencia que públicamente.

“Considérenme alguien que piensa que es un genocidio. Considérenme alguien que quiere una Palestina libre”, declaró.

También expresó su esperanza de que una futura administración estadounidense cambie políticas que, a su juicio, contribuyen al sufrimiento.

Adam Brody habló sobre el conflicto en Gaza Grosby Group

"Aunque quiero a Adam, discrepo de él": Erin Foster, le responde

Foster fue consultada sobre las declaraciones durante una conversación con Amanda Hirsch para el pódcast Not Skinny But Not Fat. Un adelanto difundido por Entertainment Weekly anticipó su respuesta antes de la publicación del episodio completo, anunciada para el 27 de octubre.

“Aunque quiero a Adam, también discrepo de él. Y eso está bien”, afirmó la guionista, quien comparó el ambiente de trabajo con las conversaciones familiares en las que existen debates y diferencias de opinión. En el fragmento no precisó qué afirmación concreta de Brody rechazaba.

Foster explicó que concibió la serie como una representación positiva del judaísmo, a partir de su propia experiencia de conversión. También manifestó que desea que los espectadores judíos se sientan escuchados y reconocidos, aunque sostuvo que los demás tienen derecho a pensar de otra manera.

Erin Foster, creadora de Nobody Wants This Grosby Group

¿Qué declaró Tovah Feldshuh?

Feldshuh, quien interpreta a Bina, la madre de Noah, abordó la controversia en una entrevista publicada por el New York Post el 25 de octubre. La actriz rechazó que se acuse de genocidio al pueblo judío y comparó ese señalamiento con una estrategia de Hitler para presentar a las víctimas como responsables.

El propio periódico hizo una distinción: Brody había cuestionado las acciones de Israel en Gaza, no a las personas judías en conjunto. Feldshuh no lo nombró cuando habló del daño que, en su opinión, pueden causar figuras públicas al difundir afirmaciones que considera falsas.

Por separado, la actriz señaló que busca mantener la amabilidad y el profesionalismo con sus compañeros de trabajo, incluso cuando existen diferencias políticas.

Tovah Feldshuh, actriz de Nobody Wants This Grosby Group

El contexto de las declaraciones sobre Gaza

La discusión sobre el término genocidio también ha sido abordada por organismos internacionales. En septiembre de 2025, una comisión internacional independiente de investigación de la ONU concluyó que Israel había cometido genocidio contra los palestinos de Gaza, resultado que el gobierno israelí rechazó.

Este 26 de octubre de 2026, la comisión volvió a señalar la continuidad de actos genocidas pese al alto el fuego. Israel rechazó nuevamente sus conclusiones. Se trata de hallazgos de una comisión investigadora, distintos de una sentencia judicial.

¿Qué relación tienen con Nobody Wants This?

La serie sigue el romance entre Noah, interpretado por Brody, y Joanne, una conductora de pódcast agnóstica a quien da vida Kristen Bell. Las diferencias religiosas y las expectativas familiares forman parte de los obstáculos que enfrenta la pareja.

Foster desarrolló la historia inspirándose parcialmente en su relación con Simon Tikhman y en su conversión al judaísmo. Feldshuh interpreta a una madre preocupada por la continuidad de las tradiciones familiares, un personaje que suele entrar en conflicto con las decisiones sentimentales de Noah.

bgpa