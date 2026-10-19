Selena Gomez revela que dejó de vapear y advierte que su voz cambió de forma irreversible

Selena Gomez volvió a hablar sobre los cambios que ha experimentado en su voz durante los últimos años. Esta vez, la cantante y actriz de 34 años compartió una confesión sobre un hábito que decidió abandonar y las consecuencias que, asegura, dejó en su salud.

A través de una historia publicada en Instagram, la intérprete reveló que dejó de utilizar vapeadores con nicotina, aunque reconoció que mantenerse alejada de ellos no ha sido sencillo debido a la dependencia que puede generar esta sustancia.

La artista también aseguró que el consumo prolongado de estos dispositivos modificó el sonido de su voz y expresó su preocupación porque considera que el cambio no podrá revertirse.

Selena Gomez explica cómo el vapeo afectó su voz

La protagonista de Only Murders in the Building compartió en sus historias de Instagram que había conseguido dejar los vapeadores, una decisión que celebró, aunque admitió que todavía enfrenta dificultades para mantenerse sin consumir nicotina.

“Me entusiasma mucho porque dejé de vapear y solo espero poder mantenerlo. Es muy difícil”, expresó la cantante en el video difundido el domingo.

Durante su mensaje, Selena Gomez también se dirigió a quienes consideran comenzar a utilizar cigarrillos electrónicos y les recomendó evitar su consumo.

“Simplemente no vale la pena. Es muy tonto y cambió mi voz”, aseguró.

La artista atribuyó las modificaciones en su voz a los años que pasó vapeando y sostuvo que no espera recuperar completamente su sonido anterior.

No es la primera vez que la cantante habla públicamente sobre este tema. En diciembre de 2025, durante una transmisión en vivo de Instagram, explicó que en ocasiones experimentaba inflamación en la garganta.

“Mi garganta se inflama por dentro a veces. Eso es todo”, comentó entonces, después de que algunos usuarios cuestionaran por qué su voz sonaba diferente.

Aunque en aquella ocasión no relacionó directamente la inflamación con el consumo de nicotina, sus declaraciones recientes ofrecen una explicación adicional sobre los cambios que ella misma ha percibido.

Selena Gomez reveló que el vapeo con nicotina cambió su voz y confirmó que dejó este hábito. IG selenagomez

¿Qué problemas de salud ha enfrentado Selena Gomez?

Además de hablar sobre el vapeo, Selena Gomez ha compartido durante años distintos aspectos de su salud, particularmente después de recibir un diagnóstico de lupus, una enfermedad autoinmune crónica.

De acuerdo con Mayo Clinic, el lupus ocurre cuando el sistema inmunitario ataca por error tejidos y órganos del propio cuerpo, lo que puede provocar inflamación y afectar distintas partes del organismo.

La enfermedad puede comprometer diferentes sistemas, entre ellos los siguientes.

Articulaciones y piel , donde puede provocar dolor, inflamación y erupciones.

Riñones , que pueden presentar complicaciones relacionadas con la enfermedad.

Corazón y pulmones , donde también pueden desarrollarse procesos inflamatorios.

Sistema nervioso , que puede verse afectado en determinados pacientes.

En 2017, la cantante dio a conocer que había recibido un trasplante de riñón como parte de las complicaciones relacionadas con su enfermedad. Su amiga, la actriz Francia Raisa, fue quien le donó el órgano.

Gomez también ha explicado que algunos medicamentos utilizados durante su tratamiento han provocado cambios en su peso, situación por la que ha recibido críticas sobre su apariencia física.

Durante su participación en la serie documental Dear…, de Apple TV+, estrenada en 2023, señaló que las variaciones estaban relacionadas con los fármacos que necesitaba tomar.

“Mi peso fluctuaba constantemente porque tomaba ciertos medicamentos”, explicó la intérprete, quien también cuestionó los comentarios negativos que recibió sobre su cuerpo.

En distintas entrevistas, la cantante ha rechazado versiones que relacionaban sus tratamientos médicos con supuestos problemas de consumo de alcohol o drogas.

En 2015, declaró a Billboard que su ingreso a un centro de tratamiento estaba relacionado con el lupus y no con las especulaciones que circulaban sobre su vida personal.

Selena Gomez reveló que dejó de vapear tras notar cambios en su voz y reconoció lo difícil que es abandonar la nicotina. IG selenagomez

Selena Gomez también ha hablado de su trastorno bipolar y el apoyo de Benny Blanco

Otro de los temas que la actriz ha abordado públicamente es su diagnóstico de trastorno bipolar, del que habló en el documental: Selena Gomez My Mind & Me, estrenado en 2022.

En una entrevista con Rolling Stone ese mismo año, explicó que aceptar el diagnóstico y encontrar un tratamiento adecuado fue un proceso complicado, especialmente por los cambios que tuvo que realizar en su vida cotidiana.

La cantante también ha destacado la importancia de contar con personas cercanas que comprendan su situación, entre ellas su esposo, el productor musical Benny Blanco, con quien contrajo matrimonio en septiembre de 2025.

Durante una participación en el pódcast Friends Keep Secrets, Gomez explicó que tener una pareja que entienda sus cambios de ánimo le ha permitido afrontar mejor algunos momentos difíciles.

La artista ha señalado que el acompañamiento de Blanco forma parte de su vida personal, aunque también continúa recibiendo atención profesional para cuidar su salud mental.

Selena Gomez y Benny Blanco comparten su vida en pareja mientras la cantante habla abiertamente sobre su salud. IG selenagomez

Qué efectos puede tener el vapeo en la voz y la salud

Los cigarrillos electrónicos funcionan mediante el calentamiento de un líquido que produce un aerosol para inhalar. Muchos de estos productos contienen nicotina, una sustancia que puede generar dependencia y dificultar que una persona abandone su consumo.

Además, el aerosol puede contener partículas y sustancias irritantes que afectan las vías respiratorias. La exposición puede provocar molestias en la garganta, tos y otros síntomas respiratorios.

En el caso de la voz, la irritación de la garganta y la laringe puede alterar temporalmente su calidad. Sin embargo, no todos los cambios vocales son permanentes, y determinar su causa requiere una valoración médica.

Entre los posibles efectos asociados al uso de vapeadores se encuentran los siguientes.

Dependencia a la nicotina , que puede provocar síntomas de abstinencia cuando se suspende su consumo.

Irritación de garganta , acompañada en algunos casos de tos o molestias al hablar.

Exposición a sustancias químicas , presentes en determinados aerosoles de cigarrillos electrónicos.

Problemas de salud bucal , como sequedad e irritación de las encías.

La investigación sobre los efectos a largo plazo del vapeo continúa, particularmente en lo relacionado con el sistema respiratorio y cardiovascular.