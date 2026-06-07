¿Quiénes fueron eliminados de MasterChef 24/7 este 7 de junio? Aquí te lo contamos

Las emociones no dieron tregua en una nueva jornada de MasterChef 24/7, donde los participantes enfrentaron retos cada vez más exigentes en su camino por mantenerse dentro de la competencia.

Conforme avanzan las semanas, el nivel de dificultad aumenta y los concursantes deben demostrar su talento, creatividad y capacidad para trabajar bajo presión para convencer los jueces.

Foto: Facebook MasterChef México

¿Quiénes obtuvieron mandil negro?

Cabe recordar que la semana pasada se registró la salida de 'Nash', quien se convirtió en la segunda eliminada de la temporada.

Los concursantes que recibieron mandil negro fueron Arturo López, Bruno Bautista "Lancer", Daniela Parra, Diego D' León, Emmanuel Chiang, Lourdes Cruz "Lula", Luis Ramos, María del Carmen Ramos "Molly", Michelle Malacara, Pablo Villagrán y Ricardo Hernández.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue protagonizado por Carmen Fuentes. Aunque recibió una llamada de atención por parte de los chefs debido a su actitud durante una de las evaluaciones, finalmente logró evitar el mandil negro y permaneció fuera de la zona de riesgo.

¿Quién fue el primer eliminado de la noche en MasterChef 24/7?

La primera eliminación de la noche en MasterChef 24/7 estuvo llena de emociones. Arturo se convirtió en el primer participante en abandonar la competencia, una decisión que conmovió tanto a sus compañeros como a los jueces. Por lo que se convirtió en el tercer eliminado de la competencia.

Tras conocer el resultado, varios concursantes no pudieron contener las lágrimas, ya que Arturo había logrado ganarse el cariño de sus compañeros durante su estancia en el programa.

Antes de despedirse, el participante agradeció el apoyo de sus amigos y dedicó su participación a sus hijos, quienes fueron una de sus principales motivaciones para aceptar el reto culinario.

Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando Claudia Lizaldi le dirigió unas palabras de reconocimiento. Visiblemente conmovida, la conductora destacó sus valores y le expresó que lo consideraba un gran hombre y un excelente padre de familia, provocando aún más emoción entre los presentes.

Foto: Facebook MasterChef México

En otro momento del programa, ex participantes de temporadas anteriores de MasterChef, como Arturo Gavito, Roy y Doña Clarita, regresaron al programa para cocinar junto a los concursantes actuales en una dinámica por equipos.

Tras enfrentar el reto, el equipo liderado por Gavito se llevó la victoria. El grupo ganador estuvo integrado por María, Luis, Daniela y Ricardo, quienes lograron destacar con sus preparaciones y asegurar su lugar en la siguiente etapa de la competencia.

Foto: Facebook MasterChef México

¿Qué participante fue salvado por el público?

El participante que fue salvado por el público fue Lancer.

Foto: Facebook MasterChef México

¿Quién fue el segundo eliminado de de la noche en MasterChef 24/7?

La segunda participante eliminada de la noche, en MasterChef 24/7 este domingo 7 de junio fue Lula, convirtiéndose en la cuarta participante eliminada del programa.

Foto: Facebook MasterChef México

Con estas eliminaciones, MasterChef 24/7 vivió una noche llena de emociones, sorpresas y momentos de tensión. Mientras algunos participantes lograron mantenerse en la competencia gracias a su desempeño y al apoyo del público, otros tuvieron que despedirse del programa, dejando huella entre sus compañeros y los espectadores.