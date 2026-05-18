MasterChef México 2026 EN VIVO, ¿dónde ver la transmisión 24/7 del reality?

La gran novedad de MasterChef México este 2026 es que el reality cambió por completo su dinámica tradicional y ahora apuesta por un formato ‘24/7’, donde el público puede seguir prácticamente todo lo que ocurre dentro de la competencia.

A diferencia de temporadas anteriores, donde el público solo veía una gala semanal, ahora las cámaras muestran gran parte de la convivencia diaria de los participantes, incluyendo entrenamientos, clases, preparación de platillos, discusiones y momentos detrás de cámaras.

La intención es mezclar competencia culinaria con el estilo de realitys de convivencia que se siguen todo el día en plataformas digitales.

¿En dónde ver MasterChef México 2026 EN VIVO?

MasterChef México 24/7. Especial

La nueva temporada arrancó el pasado domingo 17 de mayo en punto de las 20:00 horas y, a partir de ahí, se estrenó también en multiplataforma que combina televisión abierta y streaming.

Es a través de Disney Plus y la APP TV Azteca En Vivo en donde se puede ver el formato 24/7 de lo que ocurre en la cocina y en la convivencia entre los participantes que ahora se encuentran viviendo todos bajo un mismo techo.

Además, a través de YouTube también se puede tener acceso directo al En Vivo del programa de cocina, a través de la cuenta MasterChef México. Lo interesante de este espacio es que se pueden ver los comentarios en tiempo real de los usuarios que están viendo el 24/7.

Calendario semanal, ¿qué pasa en el reality?

Cada día se tiene una actividad dentro del reality. La semana quedó de la siguiente manera:

Lunes: Poder del PIN del Chef. La Caja Misteriosa marca el ritmo; quien destaca obtiene ventaja directa.

Martes: Beneficios y castigos. La presión sube y las decisiones reparten poder o complican el camino.

Miércoles: Batalla por equipos. La cocina se divide, aparecen liderazgos y los errores se pagan caro.

Jueves: Delantales negros. El margen de error se reduce; los peores platos colocan a los concursantes al límite.

Viernes: Salvación. Última oportunidad para cambiar el destino antes del corte final.

Domingo: Eliminación. Un solo plato decide continuidad o salida.

Cabe destacar que los domingos se concentra la tensión del programa porque uno de los participantes deja la cocina. La transmisión se puede seguir por streaming o tv abierta y dura alrededor de tres horas.

¿Cómo votar por tu cocinero favorito?

MasterChef México 24/7. Especial

Ya que esta edición dio un giro por completo, también incluyó la dinámica de la participación de la gente, por medio de votos.

El reality implementó un sistema de votación gratuito que permite a los seguidores apoyar a los participantes favoritos y tener influencia en distintos momentos de la competencia.

Los votos podrían ayudar a obtener beneficios o incluso mantenerse lejos de la eliminación, aunque la decisión final sobre quién abandona la cocina seguirá estando en manos de los chefs jueces.

Para participar en las votaciones es necesario ingresar al portal oficial del programa y ahí seguir los siguientes pasos:

Revisa las dinámicas activas del día, ya que cambian constantemente.

Selecciona la votación disponible.

Busca a tu concursante favorito.

Elige al cocinero que deseas apoyar.

Envía tu voto para registrar la participación.

Las votaciones se renuevan cada semana, por ejemplo, durante el estreno se votó para otorgar 10 minutos más para cocinar a uno de los concursantes.

¿Quiénes son los jueces?

En la evaluación se encuentran Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena, responsables de juzgar técnica, ejecución y criterio culinario. Sus decisiones marcan quién avanza y quién queda eliminado.

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