¿Quién es el primer eliminado de MasterChef 24/7? Aquí te decimos

Hoy se vivió la primera eliminación en Masterchef 24/7, donde uno de los cocineros abandonó la competencia tras una intensa jornada de retos en la cocina.

Este formato muestra una dinámica las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en la que los participantes, a lo largo de los días, han enfrentado distintos retos y también situaciones personales dentro de la competencia.

La competencia del día de hoy inició con la presentación de los cocineros nominados que buscaron mantener su lugar dentro del reality. La lista de participantes en riesgo de eliminación incluyó a Lancer, Carmen, Javier, Michelle, Luis, Jazmín, Antrax, Camila, Claudia, Pablo y Arturo.

Carmen. Foto: Facebook MasterChef México

En un reto el día de hoy, en el tuvieron apenas 15 minutos para cocinar, los participantes mostraron sus habilidades.

Luis se mostró conmovido al recordar a su mamá y comentó que era la primera vez que preparaba salmón.

Carmen recibió elogios por su platillo, aunque la chef Zahie le pidió salir de su zona de confort. A Javier le señalaron que su entrada estaba seca. Ántrax preparó una crema dedicada a su novia Melanie y recibió buenos comentarios por su platillo, destacando el sabor y la presentación, especialmente por el uso del betabel.

Los participantes que continuaron y subieron al balcón fueron Ántrax y Pablo.

Más adelante, durante la etapa del reto de eliminación, los platillos que destacaron fueron los siguientes:

Claudia presentó un platillo inspirado en Ciudad Madero, elaborado con carne, papa y puerco, el cual recibió buenas críticas por parte de los jueces.

Carmen presentó tres platillos de comida china con inspiración en el estilo Tijuana, los cuales fueron bien recibidos por el jurado. Javier preparó carne y vegetales con guacamole; sin embargo, los jueces no hicieron muchos comentarios sobre su propuesta.

Michel se mostró emotiva al presentar su platillo de pollo y a los chefs les pareció buen platillo.

El público salva a una participante:

Además, el público fue invitado a votar por su cocinero favorito, y la elegida fue la creadora de contenido Jazmín.

Jazmín. Foto: Facebook MasterChef México

El chef Herrera eligió a Lancer; el chef Poncho eligió a Carmen, y Zahie a Michel.

¿Quién fue el eliminado de la competencia?

En la más reciente etapa de eliminación de la competencia culinaria, Javier tuvo que despedirse del reality tras no lograr convencer al jurado con su desempeño en la cocina.

Javier. Foto: MasterChef México

En esta nueva jornada de eliminación, la competencia volvió a ponerse intensa y dejó fuera a uno de los participantes. Con la salida de Javier, el reality continúa avanzando y los cocineros restantes tendrán que elevar su nivel para mantenerse en la contienda.

La polémica de Lancer:

El chef Adrián Herrera le impuso una sanción luego de que Lancer subiera a bailar sobre una mesa de trabajo dentro de la cocina, acción que fue considerada una falta de respeto y de higiene.

Lancer se convirtió en el primer participante en recibir el mandil negro de la temporada debido a conflictos de convivencia, además de protagonizar diversas discusiones con otros concursantes como Antrax y la conductora Claudia. En medio de la tensión, decidió abandonar MasterChef 24/7 y entregó el mandil negro que había recibido previamente.

Posteriormente, regresó a la competencia y se reincorporó al reality, retomando su participación en la contienda culinaria. Más adelante, tras una conversación con Claudia, ambos formalizaron las disculpas con un abrazo.