Lancer discute con Claudia Lizaldi y pide irse de MasterChef, ¿abandonó el reality?

Tras una fuerte discusión con la conductora Claudia Lizaldi, Lancer pidió su salida de MasterChef 24/7; entregó el delantal negro que le había sido otorgado y se retiró.

La tensión en el reality ya se vive al máximo a tan solo a unos días de haber comenzado con un formato 24/7, en donde la convivencia pone al límite a los participantes pues ahora no solo se ven en las galas para cocinar, sino que están todo el tiempo bajo el mismo techo, lo que supone enfrentamientos, discuciones y polémicas.

Conflicto entre Lancer, Antrax y Claudia Lizaldi

Lancer pide abandonar MasterChef. Especial

Lancer se volvió tendencia luego de su pleito con el influencer Antrax y su percepción de favoritismo dentro del reality.

El drama estalló cuando se encontraban en una dinámica y fue Lancer quien lanzó un comentario a Antrax señalándolo de tener ‘mal aliento’, lo que generó tensión en la cocina.

A partir de ello, el ambiente se tornó complicado y lleno de incomodidad entre los participantes, quienes mostraron su apoyo a Antrax y eso llevó a que Lancer lo percibiera como favoritismo.

Tras el altercado, Lancer explotó y dijo a Claudia Lizaldi:

Se ríen cuando es mi parte… Ya hay antecedentes de que Antrax me había dicho que era un hijo de perr* en los ensayos (…) Seré muy serio, seré lo que tú quieras, pero nunca he llegado a gritarle a nadie, ni faltarle al respeto… ¿quién es el malo de la historia?”.

Claudia le comentó que ha faltado al respeto y le recordó cuando se subió a la cocina para bailar, en tanto le dejó claro que ella era la conductora y que la tenía que respetar.

¿Lancer abandonó MasterChef 24/7?

Lancer pide abandonar MasterChef. Especial

En medio de la discusión con Claudia Lizaldi, Lancer tomó la decisión de entregar su delantal y anunció su salida de MasterChef.

El momento sin duda fue incómodo e inesperado entre sus compañeros y los miembros del equipo de producción quienes inmediatamente se acercaron al tiktoker para hablar sobre lo sucedido.

El chef Herrera también fue directamente con el participante para hablar con él en privado e intentar persuadirlo de reconsiderar su decisión y permanecer en la competencia.

El silencio de la producción ante el conflicto generó especulaciones entre los fans del reality sobre la salida definitiva de Lancer.

No obstante, luego de toda la tensión, en la cuenta oficial de MasterChef publicaron un clip en donde se ve a Lancer regresar.

Lancer regresa al universo MasterChef”, se lee en el texto del clip.

En las imágenes se observa al participante caminar de nuevo al interior del set y abrazar a Ricardo.

¿Quién es Lancer?

Se trata de uno de los participantes más comentados de MasterChef 24/7, la nueva edición del reality de cocina. Su nombre real es Bruno Alonso Bautista Quintero y antes de entrar al programa ya era creador de contenido e influencer en redes sociales.

En plataformas como Instagram y TikTok se presenta como “Lancer” o “Lancer3one”. Su contenido suele enfocarse en videos con estética cinematográfica, historias de terror, suspenso, moda y estilo de vida. También ha trabajado como modelo y productor audiovisual.

Antes de MasterChef, participó en el programa Enamorándonos, donde se volvió conocido por su personalidad polémica y extrovertida.

Dentro de MasterChef 24/7 se hizo viral desde los primeros días porque recibió el primer “mandil negro” de la temporada. El chef Adrián Herrera lo sancionó después de que Lancer se subiera a bailar sobre una mesa de trabajo en la cocina, algo que fue considerado una falta de respeto e higiene.

Su actitud relajada y algunas respuestas en tono burlón provocaron críticas en redes sociales, aunque también hicieron que se convirtiera en uno de los participantes más comentados del programa.

*mvg*