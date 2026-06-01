Daniela Parra recibe en MasterChef mensaje de Héctor Parra: esto le dijo desde la cárcel

Daniela Parra vivió uno de los momentos más emotivos en su paso por MasterChef 24/7 durante la emisión del pasado 31 de mayo. La participante fue sorprendida en plena competencia con un mensaje enviado por su padre, el actor Héctor Parra.

A lo largo de la temporada, la joven ha compartido con el público parte de la situación familiar que enfrenta desde hace varios años. Por ello, escuchar la voz de su padre dentro del programa se convirtió en un instante inesperado que rápidamente llamó la atención de los espectadores y de los usuarios en redes sociales.

Daniela Parra

Daniela Parra llora al escuchar el mensaje de Héctor Parra

La dinámica ocurrió después de que la conductora Claudia Lizaldi abordara algunas conversaciones que Daniela había tenido con su compañero Pablo acerca del proceso legal que enfrenta su padre. Tras brindarle unas palabras de apoyo, la presentadora le pidió que cerrara los ojos para recibir una sorpresa preparada por la producción.

Fue entonces cuando comenzó a reproducirse una grabación de voz enviada por Héctor Parra desde el Reclusorio Oriente, donde permanece privado de la libertad.

“Estoy cada día más orgulloso de ti y feliz de la vida. Vas para adelante, nena. No te me pongas triste, mamacita, sabes que estoy contigo”, dijo el actor en el mensaje.

Las palabras continuaron con una muestra de afecto hacia su hija:

“Estás en mi corazón. Te amo, te admiro, te quiero y vamos para adelante, mamacita. Besos. Te amo, mi MasterChef preciosa”.

La emoción fue evidente desde los primeros segundos. Daniela no pudo contener las lágrimas al escuchar a su padre, mientras varios de los presentes en el estudio también reaccionaron conmovidos por la escena.

Daniela Parra ha hablado de su padre durante la competencia

Desde su ingreso al reality culinario, la participante ha explicado que una de sus principales motivaciones para formar parte del programa está relacionada con el apoyo que busca brindar a su padre. En distintas ocasiones ha comentado que, en caso de obtener el premio principal, utilizaría esos recursos para ayudarlo.

Además, durante las convivencias con otros concursantes ha expresado que extraña a su padre y que le gustaría que pudiera verla desarrollarse dentro del proyecto televisivo.

La situación legal de Héctor Parra

Héctor Parra permanece recluido en el Reclusorio Oriente desde junio de 2021. Su detención ocurrió tras una denuncia presentada por su hija menor, Alexa Hoffman, quien lo acusó de presuntos tocamientos indebidos ocurridos cuando ella tenía entre seis y 14 años de edad.

Como resultado del proceso judicial, en 2023 el actor fue sentenciado por el delito de corrupción de menores agravada. Posteriormente, en 2024, la condena fue modificada tras sumarse el cargo de abuso sexual.

Especial

Con esta actualización, la pena quedó establecida en 13 años y 10 meses de prisión. La defensa legal del actor promovió un amparo con el objetivo de buscar una modificación de la sentencia, recurso en el que tanto él como Daniela Parra han manifestado tener esperanzas.