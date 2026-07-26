Galilea Montijo deslumbra con look futurista en el estreno de La Casa de los Famosos México 4

Galilea Montijo volvió a convertir la moda en parte del espectáculo durante el arranque de La Casa de los Famosos México 4. La conductora apareció en la primera gala con un vestido de silueta ajustada, lleno de brillos y líneas estructuradas que resaltaron sobre el escenario del reality.

El look llamó la atención desde los primeros minutos del programa, pues combinó transparencias, aplicaciones luminosas y un diseño de inspiración futurista. La pieza destacó por sus líneas curvas en tonos claros, que recorrían el cuerpo de la conductora y creaban un efecto visual similar al de una armadura brillante.

Con este estilismo, Galilea confirmó una vez más por qué se ha convertido en una de las figuras más comentadas de la televisión mexicana cuando se trata de moda en pantalla.

El look de Galilea Montijo en La Casa de los Famosos México 4

Para el estreno del reality, Galilea Montijo apostó por un vestido largo de cuello alto y mangas completas, con una base semitransparente cubierta de aplicaciones brillantes. El diseño también incluyó líneas verticales y curvas que marcaron la cintura y dieron mayor estructura a la silueta.

En algunas imágenes compartidas del vestuario, el vestido se aprecia con un efecto luminoso en tonos cálidos, acompañado por extensiones laterales de tela que caen hasta el piso y aportan movimiento. Ya en pantalla, el diseño se percibió en tonos plateados y rosados debido a la iluminación del foro.

Galilea Montijo Especial

La conductora completó el look con el cabello largo y suelto, maquillaje definido y accesorios discretos, permitiendo que el vestido fuera el centro de atención.

Jessica Marmolejo, la stylist detrás del vestuario

Detrás del estilismo estuvo Jessica Marmolejo, stylist que también trabajó con Galilea Montijo durante la temporada pasada de La Casa de los Famosos México. Su trabajo se volvió parte importante de la conversación alrededor del reality, ya que cada gala de la conductora suele generar comentarios en redes sociales.

Todo apunta a que esta cuarta temporada mantendrá esa misma línea: looks pensados para impactar en televisión, fotografías y clips virales. En el caso del estreno, la apuesta fue clara: una imagen poderosa, teatral y con elementos de fantasía que conectan con el tono de gran evento del programa.

Galilea Montijo vuelve a marcar tendencia en el reality

Durante las temporadas anteriores, Galilea Montijo se consolidó como una de las conductoras con mayor presencia visual en las galas. Sus vestidos, peinados y cambios de estilo suelen convertirse en tema de conversación entre fans del programa.

El arranque de La Casa de los Famosos México 4 no fue la excepción. En redes sociales, varios usuarios destacaron el diseño del vestido y el cuidado del styling, mientras otros señalaron que la conductora volvió a elevar el nivel de producción del reality.

Con este primer look, Galilea deja claro que su vestuario será una parte importante de la temporada. Si la gala de estreno fue una pista de lo que viene, Jessica Marmolejo y la conductora podrían volver a sorprender semana a semana con estilismos pensados para robar cámara.