¿Qué está pasando entre Gala Montes y Maestro Shifu? La pelea en redes que dividió opiniones

Un tenso cruce de declaraciones se desató en redes sociales entre la actriz y cantante Gala Montes y el creador de contenido Adriano Zendejas, mejor conocido como "Maestro Shifu", tras los acontecimientos ocurridos durante una reciente fiesta a la que acudieron varios influencers.

¿Por qué Gala Montes arremetió contra el creador de contenido?

El conflicto escaló luego de que Gala Montes utilizara sus redes sociales para reprochar públicamente al streamer por haber transmitido y grabado imágenes suyas durante el evento. La actriz aseguró que las grabaciones se realizaron sin su consentimiento y acusó a Adriano de mostrar un comportamiento muy distinto dentro y fuera de cámara.

Gala Especial

En sus intervenciones, Montes arremetió de forma directa contra el creador, señalando que buscaba colgarse de su imagen para generar contenido.

Por su parte, "Shifu" respondió a los señalamientos durante una transmisión en vivo, argumentando que él asistió al evento con el permiso correspondiente de los organizadores para realizar su stream.

El streamer rechazó haber actuado a espaldas de la actriz y afirmó que durante toda la jornada se mantuvo encuadrado y con el micrófono abierto. Para desmentir la afirmación de Montes respecto a que no lo conocía, Adriano mostró en pantalla una conversación privada de Instagram.

¿Por qué “El Primo” también entró en la discusión?

En los mensajes exhibidos, la actriz lo saludaba amistosamente y le mencionaba haber visto sus videos en TikTok. En el debate también intervino "El Primo", quien sugirió que la molestia de Gala Montes podría responder a la viralidad que alcanzaron los clips de la fiesta.

Instagram

La actriz hizo un comentario en redes donde aseguró que, tras lo ocurrido con Maestro Shifu, entendía por qué su hermana, la actriz Samadhi Zendejas, tendría distancia con él.

De acuerdo con su postura, los comentarios de los usuarios tras ver a la actriz en estado de ebriedad influyeron en su reacción contra el creador. A pesar de los reclamos y descalificaciones expresados por la actriz, Adriano optó por dar por terminada la confrontación asegurando que no respondería con insultos. El streamer concluyó enviándole buenos deseos y reafirmando que su único objetivo en la fiesta fue realizar su trabajo.

Gala Montes. Especial

En redes sociales, varios usuarios especularon que Gala Montes podría estar bajo los efectos de alguna sustancia debido a su comportamiento y la forma en que bailaba durante la fiesta. Sin embargo, se trata de comentarios realizados por internautas y no existe confirmación al respecto.

Numerosos usuarios criticaron los comentarios que Nando y Adriano hicieron sobre la actriz durante la transmisión, al considerar que fueron inapropiados.

Los contenidos de Adriano, también han generado controversia en otras ocasiones, ya que suele compartir conversaciones con algunas mujeres que conoce en los bares que visita, un tipo de contenido que ha sido cuestionado por parte de los usuarios. Además, previamente se vio envuelto en polémicas por videos en los que aparece discutiendo con policías.