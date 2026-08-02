Yanet García revela por qué no ha sido madre y habla de congelar sus óvulos

Yanet García habló durante su participación en La Casa de los Famosos 2026 sobre la maternidad y explicó por qué tener hijos no es una prioridad inmediata en esta etapa de su vida.

Durante una charla con otros habitantes del reality, la también conocida como La Chica del Clima dejó claro que no quiere tomar una decisión tan importante por presión social ni por la idea de que existe una edad exacta para convertirse en madre.

Yanet reconoció que sí le gustaría tener hijos en el futuro, pero solo si se dan las condiciones adecuadas y encuentra una pareja con quien pueda construir una familia.

Yanet García habla sobre la maternidad en La Casa de los Famosos

Yanet García explicó que no quiere vivir la maternidad como una obligación ni como una meta impuesta por los demás. La conductora aseguró que, aunque le ilusiona la posibilidad de ser mamá algún día, en este momento tiene otros planes personales y profesionales.

“No quiero tener esta presión de: ‘ya tienes que tener hijos’. Si llego a encontrar una pareja con la que pueda formar una familia y darle pa’lante, increíble, me encantaría”, comentó dentro de la casa.

Yanet García quiere congelar sus óvulos

Uno de los puntos que más llamó la atención fue que Yanet García reveló que uno de sus objetivos para este año es congelar sus óvulos.

“Es algo que sí quiero hacer este año”, dijo la conductora al hablar sobre sus planes.

La decisión, según explicó, forma parte de una manera de mantener abiertas sus posibilidades de ser madre más adelante, sin sentir que debe apresurarse por cumplir con expectativas externas.

La congelación de óvulos se ha convertido en una alternativa para algunas mujeres que desean postergar la maternidad por motivos personales, profesionales o de salud. En el caso de Yanet, su intención parece estar relacionada con tomar control de sus tiempos y decidir desde la calma.

“Si se da, bien; pero si no, también”

Yanet García también fue clara al decir que, aunque la maternidad le parece una posibilidad bonita, no quiere que su felicidad dependa únicamente de eso.

“Si se da, bien; pero si no se da, también. Yo sí quiero cumplir mis sueños, viajar con la familia, disfrutar... y si esa otra parte se da, bienvenido”, expresó.

La frase generó conversación porque muestra una postura cada vez más común entre mujeres que deciden no vivir su proyecto de vida bajo una sola expectativa. Para Yanet, formar una familia podría ser parte de su futuro, pero no es el único camino que contempla.

Yanet García vive un momento clave en el reality

Las declaraciones de Yanet García ocurren en una etapa importante dentro de La Casa de los Famosos México 2026, ya que la conductora forma parte de los nominados y podría convertirse en la próxima eliminada del programa.

bgpa